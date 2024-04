Assunto da pochi giorni: "Sono rinato a 55 anni"

di Fabrizio Paladino

All’ex stabilimento Buitoni non ci sono limiti di età per le assunzioni. Il dottor Angelo Mastrolia è stato chiaro: occorre personale quanto prima, in vari reparti, per portare avanti come si deve la produzione della Delverde. Le mansioni sono diverse e la storia di D.A., assunto da pochi giorni, conferma la necessità dell’azienda di allargare l’organico in tempi brevi.

Un contratto a tempo indeterminato firmato da poco: lui, di professione tornitore, ha 55 anni; classe ’69, insomma, e non è vero che la carta d’identità può compromettere il sogno di trovare una nuova occupazione.

"Qui sono rinato – spiega – ho avuto varie esperienze ma alla Delverde si lavora con grande professionalità in un ambiente ideale e si ha a che fare con imprenditori di spessore orientati a guardare sempre avanti".

L’operaio è uno degli addetti alla manutenzione dei macchinari con i quali viene prodotta la pasta all’interno dell’ìndustria con sede a .

"L’anno scorso ho iniziato qui il 1° aprile col primo contratto a termine – spiega D.A. – mi sono trovato subito bene e dopo nemmeno un anno l’azienda ha completato l’assunzione; faccio i turni come gli altri ma qui è davvero un’altra cosa rispetto alle precedenti esperienze".

Ma non solo, perchè questo cinquantacinquenne si occupa anche di formare i giovani alle prime armi nel settore.

"Non è facile per loro, vedo tanta gente metterci l’impegno, perchè comunque la Delverde ha necessità immediata di assumere, pur se agli operai serve un minimo di pratica per entrare nell’organico. Da parte mia – conclude – garantisco la massima disponibilità a portare avanti anche questo sostegno, perchè noi tutti dobbiamo remare dalla stessa parte per non mettere in discussione il posto di lavoro".

Come ha sottolineato il dottor Mastrolia, c’è bisogno di decine di unità, possibilmente giovani, sia per le linee di prodotto che per altri profili.

Al momento è stato raggiunto il massimo massimo della capacità produttiva tanto per la pasta secca quanto per il settore forno, quindi fette biscottate, crostini e melba toast. Ma per mantenere questi livelli occorre aggiungere altre maestranze.