“Associazione Italiana Donne Medico di Arezzo”. Una valdarnese la nuova presidente

Arezzo, 06 febbraio 2025 – La dottoressa Marilena Gubbiotti, urologa dell’ospedale del Valdarno, è la nuova presidente della sezione di Arezzo dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM). La sezione aretina, nata di recente, è attualmente l’unica in Toscana e punta a diventare un punto di riferimento per la promozione della medicina di genere e della salute femminile. Al fianco della dottoressa Gubbiotti nel consiglio direttivo ci sono altre professioniste della sanità valdarnese: la dottoressa Valentina Giommoni (vicepresidente) e la dottoressa Barbara Bigazzi (tesoriera), entrambe specialiste in urologia all’ospedale della Gruccia, insieme alla dottoressa Ludovica Durante, urologa dell’ospedale San Donato di Arezzo, che ricopre la carica di consigliere. Un importante riconoscimento professionale, quindi, per Gubbiotti. Fondata un secolo fa e membro della Medical Women’s International Association (MWIA), l’AIDM si occupa della promozione e divulgazione scientifica in ambito medico, con particolare attenzione alla salute femminile.

“Il nostro obiettivo - spiega la dottoressa Gubbiotti - è diffondere conoscenze in medicina in tutti i settori che riguardano la salute della donna: dalla prevenzione alla diagnosi, dalle terapie chirurgiche a quelle riabilitative”. La sezione di Arezzo raccoglie specialiste di diversi ambiti, tra cui medicina generale, neurologia, anestesia e uro-ginecologia, e ha già avviato collaborazioni con organizzazioni territoriali per offrire supporto alle donne. Un altro tema centrale per l’associazione è la promozione dell’equità di genere in ambito lavorativo e il sostegno alla ricerca scientifica sulla medicina di genere. Per rafforzare il dialogo su questi temi, la sezione aretina dell’AIDM ha organizzato l’evento “Donne e Cura: un viaggio nella storia della medicina femminile”, in programma l’8 febbraio alla libreria Feltrinelli di Arezzo alle ore 17. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e offrirà un’occasione di confronto sul ruolo delle donne nella medicina, coinvolgendo non solo gli addetti ai lavori, ma anche le nuove generazioni interessate alla professione sanitaria. Nel corso dell’evento verrà presentato il libro “La memoria nelle mani” dell’autrice grossetana Erika Maderna, che racconta la storia delle “medichesse”, figure femminili spesso dimenticate ma fondamentali nell’evoluzione della medicina.