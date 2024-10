Assicurazioni, la stangata. Rc Auto vola alle stelle: oltre 400 euro e +6,9%

Non si ferma la volata dell’rc auto. I costi dell’assicurazione sono arrivati alle stelle, tanto che a settembre secondo i dati di Segugio.it, si è registrato un +6,6%. Se si guarda ai primi nove mesi dell’anno ad Arezzo l’impennata è arrivata al 6,9%. Qui si pagano 408,1 euro contro i 381,8 dello stesso periodo 2023. In generale la spesa media in Toscana per assicurare l’auto scavalca i 500 euro e supera la media nazionale. Dopo anni di calo dei prezzi nel periodo del Covid, dal 2022 è iniziata una crescita inarrestabile, col premio RcAuto che a settembre 2024 ha raggiunto i 470,2 euro. Nei primi 9 mesi dell’anno i prezzi sono cresciuti in quasi tutto il territorio, con picco nel Lazio (+14,8%). Ma quanto si paga qui? Nello stesso periodo in Toscana si registra un premio di 500,1 euro in crescita dell’11% anno su anno.

"Il nostro consiglio è quello di essere sempre più attivi nel confrontare diverse polizze al momento del rinnovo per garantirsi un risparmio", dicono gli esperti di Segugio.it il portale leader nel mercato italiano nella comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito nato nel 2012 dall’esperienza nel settore della comparazione di Moltiply Group S.p.A, holding quotata presso il Segmento Star di Borsa Italiana.

Negli ultimi cinque anni il mercato rc Auto è stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo. Dalla fine del 2019 si è assistito a un continuo calo, legato alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9 euro a gennaio 2022. La rotta è stata invertita a partire dal 2022 per la maggiore circolazione dei mezzi e la crescita dell’inflazione. Il tutto con impatto su frequenza e costo dei sinistri, che hanno portato a forti incrementi anche in tutto il 2023. Il 2024 ha prima dato segnali di stabilità, fino all’inizio dell’estate quando i prezzi hanno ricominciato a salire. L’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it il portale che compara i prodotti, registra infatti un premio medio Rc Auto a settembre 2024 di 470,2 euro, in crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente e più alto di quanto registrato cinque anni prima, nel periodo pre Covid. Se si approfondisce l’andamento dei primi nove mesi dell’anno, si nota che in media i prezzi sono cresciuti del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli aumenti hanno caratterizzato tutto il territorio, con l’eccezione della Calabria, -1,8% e del Molise -0,9%. Al contrario, diverse Regioni hanno registrato rincari in doppia cifra: alti nel Lazio (+14,8%), in Toscana (+11%) e in Lombardia (+10,4%).

Proprio la Toscana nei primi 9 mesi dell’anno ha registrato un premio medio di 500,1 euro, al di sopra della media nazionale e con un forte rincaro anno su anno, pari all’11%. Quali sono le città in cui si spende di più? A guidare la classifica dei rincari si piazza Prato, dove tra l’altro il premio medio supera i 620 euro, con un +13,4%, a parimerito con Lucca e seguita da Pisa (+13,3%), Massa-Carrara (+11,9%) e Pistoia (+11,5%). Poi c’è Firenze, con una crescita dei prezzi del 10,7%, seguita da Grosseto (+10,3%). Con aumenti in singola cifra ci sono invece Siena (+4,1%), Arezzo (+6,9%) e Livorno (+8,8%). Ma un modo per risparmiare c’è.

Secondo gli esperti se l’assicurazione auto è diventata una spesa sempre più onerosa, è fondamentale valutare diverse offerte da parte di molteplici assicuratori al momento del rinnovo. Secondo uno studio elaborato da Ivass, ai nuovi assicurati viene applicato uno sconto tra il 12 ed il 19% rispetto a chi rinnova, a parità di condizioni.