Assalto di notte alla Snai. È caccia a una banda

Tentato furto nella notte tra giovedì e venerdì al punto scommesse Snai di Montevarchi, in via Maria Curie.

Attorno alle tre, infatti, sei persone scese da un’auto hanno sfondato la porta principale dell’agenzia e si sono diretti verso la cassa confidando di trovare l’incasso della giornata lavorativa.

Così non è stato, i responsabili avevano infatti portato via tutto il denaro è così, nel giro di pochi minuti, impossibilitati nel portare avanti l’azione criminale, sono andati via salendo sulla stessa auto facendo così perdere le proprie tracce.

L’allarme scattato durante il tentativo di furto ha poi fatto il resto, la responsabile dell’agenzia si è subito fiondata sul posto assieme alla Compagnia dei carabinieri di San Giovanni che stanno portando avanti le indagini sperando di poter trovare i malviventi.

Alla fine, fortunatamente, solo qualche danno alla porta d’ingresso e poco più. Le telecamere poste all’esterno del locale potrebbero aver individuato la targa dell’auto.

Non è la prima volta che questo punto scommesse viene preso di mira dai ladri.

Giusto un anno fa, con lo stesso modus operandi, alcuni soggetti entrarono all’interno sperando di poter trovare anche in questo caso l’incasso della giornata ma si dovettero accontentare solo di pochi spicci.

La zona, peraltro, è composta esclusivamente da attività commerciali e quindi totalmente al riparo da sguardi indiscreti. L’agenzia già dalla mattinata di ieri era comunque tornata alla sua regolare attività.

Massimo Bagiardi