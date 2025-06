Aspettando il Castiglioni Film Festival con "Notte Fantasma"

Stasera alle 21 il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà il primo dei vari appuntamenti della rassegna "Aspettando il Castiglioni Film Festival". Si tratta della proiezione speciale di "Notte Fantasma", film scritto e diretto da Fulvio Risuleo con protagonisti Edoardo Pesce e il giovane attore Yothin Clavenzani, prodotto da Vision Distribution, con Elsinore Film, Wildside e Sky Italia. L’evento è stato pensato per anticipare i temi e le atmosfere del festival che ogni anno celebra il cinema a Castiglion Fiorentino. In questa edizione, l’XIª in programma dal 24 al 27 luglio, la nuova direzione del festival sarà presieduta dall’associazione Farrago APS, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino.

Alla proiezione sarà presente il regista Fulvio Risuleo, che risponderà alle domande del pubblico (modera Tommaso Caperdoni). Presentato nel 2022 alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in selezione ufficiale nella sezione Orizzonti Extra e Sintonie Alice nella città, "Notte Fantasma" è un film "tutto in una notte", un formato narrativo che permette, secondo il regista, di concentrarsi sui dettagli, dando importanza a quelle piccole cose che in altre storie si finirebbe per trascurare. Con una regia tesa e uno stile narrativo che fonde realismo e inquietudine psicologica, Fulvio Risuleo firma un film profondo e disturbante, in cui spiccano le intense interpretazioni di Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani. È sabato sera, Tarek ha programmato una serata con gli amici: playstation e junk food. Prima di incontrarli passa per il parco a comprare qualche grammo di fumo. Qualcuno però lo tiene d’occhio dall’interno di un’automobile, ha visto tutto e lo avvicina: è un poliziotto. L’uomo è misterioso, minaccioso e allo stesso tempo a suo modo gentile e un po’ complice. Invece di portarlo al distretto, il poliziotto costringe Tarek a stare con lui per tutta la notte tra risse, inseguimenti e fughe. Ma all’alba i loro ruoli potrebbero invertirsi.