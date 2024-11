Asl, Valeri dg ad interim. C’è Dei per il dopo-D’Urso

Se è vero che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si prenderà tutto il tempo a sua disposizione, e anche oltre, per la nomina del successore di Antonio D’Urso alla guida dell’Asl Sud Est, la direzione generale dell’Azienda sanitaria andrà evidentemente ad interim, dal 1° dicembre, alla direttrice amministrativa Antonella Valeri.

La partenza del direttore generale D’Urso per la Provincia di Trento – di cui è già stato nominato dirigente della sanità –, è infatti fissata per il 30 novembre e il governatore toscano non ha ancora avviato i passi necessari per arrivare alla nomina del nuovo direttore anche per il ritardo determinato da una conferenza dei sindaci rinviata per un evento dell’Anci.

L’iter regionale vuole che spetti al presidente la nomina del direttore generale, dopo aver però sottoposto la candidatura del prescelto alla Terza commissione regionale e alla Conferenza aziendale dei sindaci, chiamati ad esprimere gradimento o meno, con un parere comunque non vincolante. Ebbene, da qui alla scadenza dell’attuale incarico, il presidente Giani non ha ancora convocato nè la Commissione sanità né la conferenza dei sindaci. Proprio la conferenza dei sindaci è slittata alla prossima settimana per via dell’assemblea dell’Anci a Torino che ha impegnato i sindaci toscani nella trasferta. Solo un rinvio di qualche giorno.

È tuttavia difficile che il percorso si completi la prossima settimana: pertanto la direzione passerà temporaneamente - fino alla nomina - al dirigente più anziano, dunque alla direttrice amministrativa Antonella Valeri. Insomma la scelta è ancora aperta: sono quarantuno i nomi degli idonei all’incarico di direttore generale presenti nella lista regionale, aggiornata con delibera del luglio 2023; ma c’è anche un albo nazionale a cui attingere.

Fra i papabili, in pole position resta la senese Simona Dei, ex direttrice sanitaria dell’Asl della Toscana Sud, passata un anno fa allo stesso incarico nell’Asl Centro; una scelta, la sua, che accontenterebbe il territorio e quanti vanno richiedendo competenza e conoscenza dell’area vasta. Ma ci sono altri nomi noti in quest’angolo di Toscana: a partire dal grossetano Dario Rosini, attuale direttore amministrativo di Careggi, già direttore del personale nella Sud Est e "vicino" all’assessore regionale Leonardo Marras; nell’area senese torna a circolare anche il nome di Francesco Ghelardi, dirigente in Comune, ex direttore amministrativo della stessa Sud Est ed ex Estar.