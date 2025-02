Arriva l’acqua a Creti. La rete idrica nelle frazioni va verso il completamento

CORTONAPasso in avanti per la rete idrica nella frazione di Creti. L’amministrazione comunale ha annunciato che sono vicini alla conclusione i lavori di estensione della rete idrica a servizio della frazione. Il cantiere è reso possibile grazie alla sinergia fra Nuove Acque, cittadini e amministrazione comunale. "Ringrazio per l’impegno il consigliere delegato alle frazioni, Gianmario Mangani - dichiara il sindaco Luciano Meoni - l’estensione dell’acquedotto a Creti era una promessa fatta in campagna elettorale. Abbiamo coinvolto i cittadini che hanno aderito con interesse. È un passo fondamentale e necessario per portare l’acqua pubblica a tutte le utenze della frazione".

Oltre al finanziamento di Nuove Acque e al contributo degli utenti, l’opera è resa possibile grazie anche a uno stanziamento di 20mila euro da parte del Comune di Cortona. Si tratta del primo passo per alimentare tutta la frazione, un’opera che comprende il rafforzamento di pressione dell’acquedotto in località Fratticciola, che ha consentito di raggiungere la zona della linea dell’alta velocità a ridosso della frazione di Creti. Al momento i lavori sono quasi completati, si tratta del 90% rispetto a quanto previsto dal progetto. "Il contributo economico di Nuove Acque è di circa 29 mila euro oltre alla progettazione e direzione lavori a nostro carico", confermano i dirigenti della società. "Il passaggio successivo - ricorda ancora il primo cittadino di Cortona Meoni -sarà quello di alimentare tutta la frazione. Le opere di estensione dell’acquedotto a Creti fanno parte del progetto di ampliamento delle reti dei servizi pubblici che interessano diverse frazioni cortonesi e si avvalgono della collaborazione delle società pubbliche partner dell’amministrazione comunale".

Il progetto che sta portando l’acquedotto a Creti fa parte di un intervento di più ampio respiro che coinvolge sia la società Centria distributrice del metano del Gruppo Estra, sia la società Nuove Acque. Nel programma, nel biennio 2024/25 per il territorio cortonese, sono previsti circa 6 milioni di euro di investimenti. La parte più consistente riguarda i lavori per l’estensione della rete del metano verso Centoia, Fratticciola e Pergo pari a 3,6 milioni di euro. L’altra opera riguarda l’estensione delle reti idriche e del metano a Pietraia e prevede un investimento congiunto da parte di Centria e Nuove Acque. L’importo ammonta a oltre 2,2 milioni suddiviso rispettivamente fra le due società in 1,3 milioni e 900mila euro. I lavori per le frazioni di Centoia, Fratticciola, Pergo e Pietraia constano della realizzazione di 20,5 km di nuove reti gas metano con la possibilità di servire circa 390 nuovi Pdr e la realizzazione di circa 5 km di nuovo acquedotto, a cui oggi si aggiunge questo prolungamento fino a parte della frazione di Creti.

La.Lu.