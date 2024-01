Arriva il freddo, come proteggere i contatori dell’acqua dal gelo

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Con l’arrivo delle temperature più rigide, occorre proteggere dal gelo i contatori e le tubature dell’acqua più esposte al freddo dell’inverno.

Nuove Acque suggerisce ai propri utenti alcuni semplici accorgimenti per evitare il congelamento e il rischio di rottura dei tubi e dei contatori.

1) Se il contatore si trova all’interno di una nicchia a parete o di un qualsiasi tipo di manufatto in muratura, lo sportello e le pareti interne possono essere rivestite con un pannello in poliuretano o altro materiale simile come il polistirolo, mentre le fessure tra il telaio e la parete in muratura possono essere stuccate.

Anche se il misuratore si trova in un pozzetto, è consigliabile rivestire all’interno il coperchio con un pannello in poliuretano o simili. Lo stesso rimedio è consigliabile nel caso in cui il contatore sia in un ambiente chiuso ma non riscaldato. Si raccomanda di lasciare sempre scoperto il quadrante delle cifre per favorire eventuali esigenze di lettura da parte dei tecnici di Nuove Acque.

2) Quando si prevedono periodi fuori-casa di più giorni, è sempre consigliabile chiudere il contatore dell’acqua attraverso il rubinetto posto prima del contatore e svuotare gli impianti idraulici interni. Come ultimo controllo, prima di assentarsi per un periodo di tempo più o meno lungo, è opportuno verificare che il contatore non “giri” nonostante la chiusura dell’acqua.

3) Nel caso accada che il contatore sia congelato, ma non rotto, il consiglio è quello di avvolgerlo con una vecchia coperta o degli stracci e aspettare che scongeli naturalmente. Si consiglia inoltre, di NON toccare le valvole di afflusso e chiusura o di provare a scongelare il contatore attraverso l’utilizzo di fiamme libere o intense fonti di calore.

4) Se invece il contatore risultasse danneggiato in seguito al freddo o alle gelate, contattare immediatamente Nuove Acque al numero del pronto intervento guasti, attivo tutti i giorni 24h/24: 800.191919.