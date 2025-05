Arriva Ghali e continua la caccia ai biglietti per l’atteso concerto

CORTONAÈ conto alla rovescia a Cortona per l’appuntamento musicale legato al Cortona Comics. Sabato 31 maggio sul palco dello stadio comunale Santi Tiezzi di Camucia arriverà Ghali e sarà contornato da un programma carico di musica. L’evento prevede dalle 17,30 lo spettacolo offerto dai deejay locali, alle 19,30 la consolle passa a Radio Bruno con i suoi animatori e disc jockey. Dalle 20 la serata entra nel vivo con l’esibizione della rapper Lorenzza, seguita dal deejay Night Skinny, mentre dalle 22 circa il palcoscenico è tutto per Ghali che apre a Cortona il suo tour estivo. Insieme alle canzoni dei suoi album, l’artista presenterà dal vivo anche il suo ultimo singolo "Chill". Concludono la serata le performance in consolle di Cris e dei deejay locali. L’artista di punta del concerto visiterà Cortona Comics sabato mattina, alle 11,30 è previsto un momento di condivisione con il pubblico nell’auditorium di via Guelfa intitolato "Il professor Ghali incontra gli studenti".

Dopo il successo delle due edizioni recenti, nel 2023 con l’esibizione di Tananai e l’anno scorso con Clara, Achille Lauro ed Alfa, gli organizzatori hanno ulteriormente migliorato le condizioni di accesso allo stadio Santi Tiezzi. Inoltre, in occasione della concomitanza con la finale di Champions League, saranno allestiti dei maxi schermi nell’area del concerto. I possessori del biglietto nominale potranno raggiungere l’impianto sportivo lasciando le auto nelle aree sosta della zona della piscina di Camucia o al vicino Conad, dove potranno salire sulla navetta gratuita. Restano disponibili ancora dei biglietti acquistabili a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40, Cortona - 0575 630158) fino alle 14 di sabato e a seguire direttamente alla biglietteria all’ingresso dello stadio. L’evento è organizzato da Cortona Sviluppo, il supporto del Comune e di numerosi sponsor, la collaborazione di Mengo Music Fest e Cautha

La.Lu.