Arriva FestiVarchi. Scuole e orientamento

Domani a Montevarchi arriva "FestiVarchi", un’iniziativa organizzata dall’Iis Benedetto Varchi pensata per gli studenti delle scuole medie del Valdarno. L’evento si svolgerà in due location: la sede centrale del Varchi e il Museo del Cassero, due spazi di creatività, scienza e cultura. "FestiVarchi" intende rappresentare un nuovo approccio all’orientamento scolastico, attraverso una vera e propria festa che unisce apprendimento e socialità.

Gli studenti del liceo scientifico, classico, artistico e del professionale saranno protagonisti, mostrando le loro competenze e passioni attraverso attività coinvolgenti. A partire dalle 16, nella sede di viale Matteotti, si apriranno le porte con l’esibizione del Coro & Ensemble musicale, dove si esibiranno studenti e docenti. A seguire, dalle 16,30 alle 17,30, il pubblico sarà coinvolto in uno "scientific thriller game", un viaggio tra scienza e fantascienza. Nei laboratori della scuola, trasformati in scenari investigativi, gli studenti guideranno i partecipanti in un’avventura interattiva per smascherare un misterioso assassino.

Dalle 17 ci si sposterà al Cassero, dove gli studenti del liceo artistico daranno vita a laboratori artistici accompagnati da musica dal vivo e gli studenti del liceo classico porteranno il pubblico a riscoprire le antiche civiltà con brevi rappresentazioni teatrali. "Un’occasione dinamica e più fruibile per chi si vorrà informare e per i ragazzi che stanno valutando l’opportunità di iscriversi al nostro liceo - ha spiegato l’assessore all’istruzione Sandra Nocentini - Un primo bell’esempio di scuola che si apre e che si fonde con la comunità che la circonda. Auspichiamo sia il primo di altri eventi dello stesso genere. Ringrazio la dirigente Chiara Casucci, i professori e i ragazzi per la loro collaborazione con l’amministrazione comunale".