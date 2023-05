Armati d’amore Atmosfere punk a Villa Severi

Torna "Armati d’amore" l’evento sarà sabato 27 maggio al parco di Villa Severi. Dopo l’enorme successo della prima edizione che ha visto la partecipazione di più di 2.000 persone e ha permesso di raccogliere oltre 9.000 euro per la realizzazione di un’area giochi a disposizione dei bambini profughi dalla guerra in Ucraina, è stato deciso per il 2023 di raccogliere fondi per il progetto "Casa Mamma Grazia", casa che la Fraternità Federico Bindi ha inaugurato nei primi mesi del 2021 per dare accoglienza e servizi a donne senza dimora ad Arezzo, attività di grande valore sociale per il nostro territorio. Il tema centrale di Armati d’amore resta la musica live.

Per questa edizione, tre le band sul palco: in apertura Scoville e Canale, due giovanissime band aretine. Headliner della serata: Appaloosa, band livornese protagonista della scena noise punk italiana che ha calcato i palchi di tutto il paese e condiviso lo stage con importanti nomi italiani e internazionali. Come nella scorsa edizione, saranno presenti attività per tutte le età, stands gastronomici e momenti di dialogo assieme alle numerose realtà solidali della città che hanno aderito all’iniziativa.

L’ingresso sarà ad offerta libera. "Armati d’amore" 2023 sarà dedicato a Nicola Vigiani, socio fondatore dell’associazione Mcd e per anni organizzatore di eventi sociali e culturali del territorio, oltre che sindacalista appassionato.

Il programma della giornata parte sabato alle 17,30: spazio ai giochi inclusivi a cura di Scout Cngei, alle 18,30 ci sarà l’apertura degli stands gastronomici e delle associazioni e appuntamento con "Prendersi cura, le vite ai margini" dialogo fra le realtà cittadine solidali, Marzio Mori, consigliere del direttivo del fio Psd - Federazione Italiana Organismi per le Persone senza Dimora e Jacopo Lascialfari di Smes Europa. Alle 20,30 iniziano i concerti live con Scoville, Canale, Appaloosa. Armati d’amore è organizzato da: Arezzo Che Spacca, Centro Onda d’urto, associazione Mcd, Arci Arezzo, col patrocinio e il contributo dei Comuni di Arezzo e Bibbiena.