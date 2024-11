Aria di Bohème. La soffitta di Mimì esalta Puccini

Il Teatro Dante di Sansepolcro ospita "La soffitta di Mimì" da La Bohème, un concerto inserito nel calendario degli eventi pucciniani. La magia della grande musica e del teatro torna a Sansepolcro con un evento imperdibile che andrà in scena questa sera alle ore 21:15 al Teatro Dante grazie al supporto del Comune di Sansepolcro. Un omaggio alla celebre opera di Giacomo Puccini, con libretto di G. Giacosa e L. Illica, arricchito da testi originali e una regia firmata dal talentuoso Paolo Fosso, coadiuvato da Ida Butteri. Una serata di grande musica e spettacolo. La rivisitazione di La Bohème offrirà una rilettura intima e poetica dell’opera, restando fedele alla sua essenza emozionante. Daniele Fabbrini, direttore d’orchestra di fama, guiderà l’Orchestra Note di Gioia, con la partecipazione del M° Laureta Cuku Hodaji, che accompagneranno i talentuosi interpreti della serata. Al pianoforte ci sarà il maestro accompagnatore Niccolò Nardoianni, mentre la serata sarà presentata da Daniela Bartolini, volto noto e apprezzato nel panorama culturale locale. Il cast è composto da interpreti di grande valore, che daranno vita ai personaggi iconici di La Bohème: Rodolfo, poeta: Rino Matafu, Marcello, pittore: Andrea Sarti, Schaunard, musicista: Edoardo Testerni, Colline, filosofo: Alessandro Calamai, Benoît, padrone di casa / Alcindoro, Consigliere di Stato: Andrea Agostini, Mimì: Viola Sofia Nisioe e Musetta: Stella Peruzzi. Il coro voci bianche sarà curato dalla Coro Voci Nuove di Monterchi, mentre i ruoli di soldati e mercatini saranno affidati ai giovani del Coro Città di Piero Piccoli Cantori. I Cori sono diretti rispettivamente dai M° Stefania Barberi, Gianna Ghiori, Paolo Fiorucci e Bruno Sannai. La produzione è impreziosita dalla coreografia di Laura Locchi, che darà movimento e grazia alla scena, e dai costumi realizzati da Matelda Bigi, per immergere il pubblico nelle atmosfere parigine ottocentesche. La scenografia è firmata da Silvio Chiasserini. Tutto organizzato da Meri Torelli. "La soffitta di Mimì" rappresenta un’occasione unica per godere di un’opera che ha fatto la storia del teatro musicale, rivista con sensibilità e cura per coinvolgere il pubblico moderno. Biglietti alla Biblioteca comunale di Sansepolcro.