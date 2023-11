Arezzo Wave vola in Usa. Vinto il bando della Siae

Arezzo Wave è pronto a sbarcare in California. E’ Mauro Valenti ad annunciare che la Fondazione ha vinto il bando nazionale di Ministero e Siae "Per chi crea" con un progetto che porterà l’onda della musica fino in America. "Da due anni stavamo lavorando a questo progetto - spiega Mauro Valenti - portare Arezzo a Los Angeles e viceversa grazie ai membri del festival MusExpo di Los Angeles che si tiene a Burbank. Il progetto vinto ci dà la possibilità di portare Arezzo Wave all’interno di una serata del più grande festival musicale che si svolge a marzo in California. Il 18 marzo saremo lì portando sul palco quattro artisti che per noi sono pronti allo sbarco in America. Il festival è il punto di incontro di tutto il mondo della musica che conta dato che Burbank è la capitale mondiale dei media, qui hanno sede infatti Amazon, Disney, Universal solo per citarne alcune. L’evento prevede la presenza di tutte le case discografiche e di produzione e gli artisti americani di solito per suonare qui di fronte ai più importanti soggetti dell’industria musicale, pagano. Noi porteremo i nostri artisti e per loro sarà una grande occasione per attrarre interesse, se va bene entri in America".

Il bando vinto permetterà alla Siae di premiare Arezzo Wave con 50mila euro. "Siamo già al lavoro per cercare anche altre risorse - continua Valenti - Arezzo Wave sarà a Los Angeles con quattro artisti da esportazione: sono i Piqued Jacks che rappresentavano quest’anno San Marino all’Eurovision e hanno vinto Arezzo Wave nel 2016, poi Fudasca un producer molto famoso in estremo Oriente un italiano. Ci sarà Big Mama la rapper che ha cantato con Elodie a San Remo, artista molto apprezzata dai giovani paladina del doby positive e poi la grande Frida Bollani Magoni toscana, è la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Vorremmo che questi artisti avessero successo in America. Noi non siamo un’etichetta discografica né un’agenzia di booking, perciò se avranno successo per noi sarà solo una grande soddisfazione personale. Volevamo prensetare questi artisti agli americani a novembre ma non è stato possibile portare Los Angeles ad Arezzo, ora riusciremo a fare il contrario speriamo che il Comune di Arezzo, gemellato con Burbank grazie ad Arezzo Wave, sia con noi per promuovere il territorio e la nostra musica". E mentre Arezzo Wave è pronto allo sbarco in Usa, Valenti è al lavoro su più fronti, pronta anche la collaborazione con Cortona On The Move, che a luglio porterà una serata di musica nella manifestazione internazionele dedicata alla fotografia.

Angela Baldi