Arezzo rinnova con Cutolo e Bucchi fino al 2028: fiducia per la scalata alla Serie B

Fiducia totale nei confronti di Nello Cutolo e Cristian Bucchi e avanti insieme fino al 2028. L’Arezzo ha annunciato il contemporaneo prolungamento di contratto con il direttore sportivo e l’allenatore proprio nella settimana che porta al debutto nei playoff. Entrambi già legati al club amaranto fino al 2027, hanno allungato il loro rapporto di un ulteriore anno.

Un chiaro segnale del fatto che il patron Manzo punta su questa accoppiata per tentare la scalata alla serie B indipendentemente da come finirà questa stagione. "La visione a lungo termine del progetto è stata fondamentale confermandolo come una figura di riferimento per l’intera società" si legge nella nota della società a proposito di Cutolo. "Il rinnovo – prosegue il comunicato – rappresenta un ulteriore passo nella direzione della continuità e del rafforzamento del progetto amaranto con l’obiettivo di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso. Cutolo, si apprende, ha accettato con entusiasmo di proseguire il proprio percorso con l’Arezzo.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo al termine della stagione 2021-22, l’ex capitano ha iniziato la carriera da direttore sportivo. Per due stagioni è stato al fianco di Paolo Giovannini, mentre dallo scorso maggio, con la separazione dell’ex dg ha assunto la piena guida dell’area sportiva.

Per Bucchi il rinnovo è ancora più sorprendente, non tanto per i risultati che il tecnico romano ha conseguito in questi pochi mesi alla guida del Cavallino conducendo la squadra a un ottimo quinto posto finale, ma perchè questo ulteriore attestato di fiducia da parte della proprietà arriva dopo così poco tempo e dopo aver firmato un contratto di due anni e mezzo al momento del suo arrivo a fine gennaio.

"Il prolungamento del suo incarico rappresenta la volontà condivisa di dare continuità al progetto tecnico e di consolidare le basi per il futuro. La società è orgogliosa di poter proseguire il cammino insieme a mister Bucchi, certi che il suo lavoro e la condivisione degli obiettivi porteranno a nuove soddisfazioni alla città e ai nostri tifosi" si conclude il comunicato.