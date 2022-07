Poti Pictures Academy cerca attori per un nuovo corto

Arezzo, 7 luglio 2022 - Cercasi attori per la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo. A settembre Poti Pictures selezionerà tramite casting, 8 persone con disabilità intellettiva dai 18 anni in su, per creare una nuova classe della Poti Pictures Academy.Obiettivo realizzare un corto cinematografico. Le candidature al progetto, che si è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze, sono aperte fino al 13 agosto. I casting avverranno nella sede della Poti Pictures di Arezzo a settembre. Gli aspiranti attori saranno esaminati dalla commissione composta dal regista Daniele Bonarini, dalla psicologa Sara Borri, dal produttore di Revok Film Salvatore Lizzio e dallo sceneggiatore Enrico Saccà. Il nuovo anno accademico si svolgerà dal 1 ottobre 2022 al 29 aprile 2023. E proprio in questo periodo sarà svolta una formazione specifica e realizzata una sceneggiatura ad hoc.

Nel mese di maggio dell’anno prossimo verrà realizzato il cortometraggio coprodotto da Revok Film e Poti Pictures. Intanto si lavora ad una partnership col Comune di Arezzo. Per poter richiedere la partecipazione ai casting è necessario inviare entro il 13 agosto una specifica scheda anagrafica da richiedere all’indirizzo email [email protected] o al numero 3457485964. “La Poti Pictures, è la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo – spiega il regista Daniele Bonarini - Si tratta di un laboratorio, nato oltre 10 anni fa, di un nuovo umanesimo culturale che parte dal presupposto che ogni persona ha una sua bellezza da raccontare e uno sguardo unico sul mondo. Un cantiere dove si formano le persone e si attivano relazioni professionali in grado di generare attraverso la Settimana Arte, benessere di singolo e collettività. La Poti Pictures è la divisione cinematografica della cooperativa sociale Il Cenacolo con cui condivide un obiettivo comune: realizzare una delle eccellenze più significative, non solo in Italia, di espressione professionale a carattere artistico in cooperativa di tipo B”. Revok Film società di produzione audiovisiva nata con l’intento di realizzare, sostenere e promuovere opere cinematografiche indipendenti ad alto contenuto innovativo e di impegno culturale e sociale, collabora con i più apprezzati giovani talenti del panorama cinematografico contemporaneo italiano e mira a lavorare su progetti destinati al mercato internazionale. “Siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare - spiega il produttore Salvatore Lizzio - Siamo certi che dalla sinergia con Poti Pictures, nasceranno i talenti di domani”.