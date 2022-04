Calcit, l'8 maggio torna il Mercatino dei ragazzi

Arezzo, 21 aprile 2022 - E' un vero e proprio esercito di cappellini gialli quello pronto ad invadere di nuovo il centro. Dopo due lunghi anni di assenza a causa del Covid, tornerà domenica 8 maggio il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. Si tratta dell’evento più grande all’aperto organizzato dal Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo, saltato nelle ultime due edizioni a causa della pandemia. Un’iniziativa che coinvolge ogni volta centinaia di bambini e ragazzi che da generazioni diventano venditori per un giorno. Obiettivo lavorare per il Calcit e raccogliere fondi per i tanti progetti del comitato, non solo l’acquisto di macchinari all’avanguardia da donare alla sanità pubblica, ma anche il progetto Scudo che finanzia le cure domiciliari per i malati oncologici in sostegno alle famiglie della città.

Il Mercatino dei Ragazzi torna dopo due anni in cui non si è arreso alla pandemia ma ha continuato a collezionare record scatenandosi in vendite virtuali svolte online e con edizioni in presenza ma in tono minore. Il grande evento di maggio si riprende il percorso storico con i banchini pronti ad invadere ancora una volta tutta la zona Eden coinvolgendo come da tradizione via Spinello, via Niccolò Aretino e via Guadagnoli. Obiettivo battere uno dei tanti record del Calcit.

“Riprendiamo il percorso di sempre dall’inizio di via Spinello fino a via Guadagnoli ma quest’anno con qualche accorgimento in più - dice il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – i banchi saranno disposti soltanto su un lato della strada per evitare assembramenti ed affollamenti, obiettivo cercare di mantenere il più possibile il distanziamento tra gli avventori. I banchi saranno circa 300, un numero importante per il mercatino della ripresa anche se non quello canonico dei 500 delle edizioni pre Covid. Nella stessa giornata ci sarà anche la rassegna delle bande musicali ad animare il percorso”. In concomitanza col Mercatino dei Ragazzi dell’8 maggio infatti si svolgerà anche la prima edizione della rassegna delle Bande musicali con ritrovo e partenza da Piazza Grande alla volta di Corso Italia, piazza San Jacopo attraversando poi tutto il percorso del mercatino.

Ma il mese di maggio sarà tutto dedicato alla raccolta fondi per il Calcit. Dal 9 al 23 maggio, ci sarà anche il Mercatino in concerto con la rassegna e il concorso musicale dedicato a Gianfranco Barulli fondatore del Calcit. Domenica 22 maggio sempre in Piazza Grande un’intera giornata sarà dedicata a Mani & Cuore per il Calcit. Nel mattonato sbarcheranno le mille coperte fatte a mano grazie al lavoro di tante donne e le borse disegnate dai bambini che saranno protagonisti nel salotto della città. Basta? No, perchè domenica 29 maggio ci sarà anche il Mercatino dei Ragazzi a Ceciliano preceduto sabato 28 da un mercatino interno al Liceo Artistico Pier della Francesca di Arezzo. “Il mese di maggio è tutto dedicato al Calcit e agli appuntamenti benefici - dice Giancarlo Sassoli – obiettivo principale di queste iniziative la raccolta fondi per il progetto Scudo di assistenza domiciliare e cure oncologiche. Il 22 maggio tutto il mattonato di piazza Grande sarà una distesa delle oltre mille coperte realizzate a mano dalle nostre donne e in vendita grazie a Mani & Cuore per il Calcit, dal 9 al 23 maggio tornerà anche il Mercatino di Concerto con eventi al Circolo Artistico, alla Casa della Musica e al teatro Petrarca”.