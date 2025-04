C’è Arezzo-Lucchese. La trasferta ai rossoneri la paga… l’ex presidente amaranto

Arezzo, 15 aprile 2025 – L'imprenditore del settore orafo ed ex presidente dell'Arezzo calcio, Massimo Anselmi, ha deciso di sostenere finanziariamente i costi che la Lucchese dovrà affrontare per la trasferta di Pasquetta ad Arezzo, gara valida per il girone B di Serie C.

La squadra rossonera fronteggia ormai da tempo difficoltà economiche significative dovute a complessi passaggi di proprietà che hanno portato a ritardi nei pagamenti ai calciatori. Nonostante le minacce di ritirarsi dal campionato, i giocatori si sono impegnati a completare le gare rimanenti per non compromettere il regolare svolgimento del torneo. Come ha spiegato l'allenatore Gorgone in una recente conferenza stampa, "mancano fondi per il pullman, per le trasferte e persino le divise vanno scarseggiando".

In un gesto di solidarietà, Anselmi ha risposto all'appello in virtù dell’amicizia con Emiliano Testini, il vice allenatore rossonero, offrendo il suo contributo per coprire le spese logistiche, inclusi viaggio e pernottamento. Non volendo commentare la sua iniziativa, Anselmi ha fatto sapere che l'aiuto è un gesto di cuore. Anselmi e Testini condividono una lunga amicizia: Testini, ex calciatore dell'Arezzo, ha diretto per diversi anni la squadra femminile dell'Arezzo, portandola alla cadetteria sotto la presidenza di Anselmi.