Arezzo e l’incubo legionella, negativi i controlli sull’acquedotto

Controlli alle condotte idriche (Foto di repertorio)

Per approfondire:

Arezzo, 28 marzo 2023 – Sono negativi alla legionella gli esiti dei campionamenti effettuati dal Servizio di Igiene della Asl Toscana Sud Est sull'acquedotto di Arezzo.

La Asl ha già provveduto a comunicare i risultati al sindaco Alessandro Ghinelli. Le analisi eseguite dalla Asl sono state effettuate al deposito centrale in Fortezza mentre il gestore dell'acquedotto ha controllato tre fontanelli in altrettante parti della città.

I campionamenti hanno dato tutti esito negativo. «Abbiamo iniziato a fare verifiche sull'acquedotto della città sebbene sia molto improbabile trovarvi il batterio della legionella – aveva detto nei giorni scorsi Elena De Santis direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Toscana sud est - Ad ogni modo eventuali ritrovamenti non giustificherebbero l'infezione contratta nelle strutture, perché ogni struttura sanitaria o ricettiva deve abbattere la carica batterica presente nell'acqua con le opportune tecnologie».

Almeno cinque sono stati i casi di legionella rilevati tra Arezzo e la provincia nelle ultime settimane. L’ultimo era stato riscontrato lo scorso 22 marzo in una novantenne ospite di una rsa.

Sempre nei giorni scorsi era stato rinvenuto il batterio della legionella nelle condotte idriche di una scuola di Montagnano, nel comune di Monte San Savino ( Arezzo): l'istituto era stato quindi chiuso in via precauzionale per la sanificazione.