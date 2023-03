Legionella, Arezzo ormai è un caso. Già cinque contagi negli ultimi mesi

Allarme Legionella nell'Aretino

Cortona (Arezzo), 23 marzo 2023 - Il quinto caso in pochi mesi, con anche due morti connesse, il secondo in appena due giorni. La legionella in provincia di Arezzo si moltiplica e comincia a destare allarme. Anche se spiegazioni possibili non mancano. Da una moltiplicazione dei campionamenti delle strutture comunitarie a situazioni stagionali contingenti fino all’eventuale verifica di tubature e condotte idriche. L’ultima vicenda è quella che ha visto finire all’ospedale un’anziana ospite della residenza Santa Rita a Terontola di Cortona, gestita dalla cooperativa Emmaus. La signora, che ha 90 anni e fragilità determinate dall’età e importanti patologie, è stata ricoverata al Santa Margherita di Cortona per una brutta polmonite determinata dal batterio. Intanto un sospiro di sollievo. L’anziana, come conferma una nota della Asl Toscana Sud Est, è in condizioni stabili e dovrebbe essere dimessa nei prossimi giorni. Per la Rsa che ospita in convenzione con il sistema sanitario 36 anziani con diverso grado di non autosufficienza, non è scattata la chiusura. "Il servizio di igiene pubblica della Asl – si legge nella nota – ha effettuato i campionamenti sull’acqua e sull’impianto idrico ed è in attesa dei risultati per i quali occorrono circa 15 giorni. Nel...