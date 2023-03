Arezzo Gravel e Ardita: come cambiano circolazione e sosta

L'Ardita

Arezzo, 8 marzo 2023 – È in arrivo il fine settimana dell’Ardita, la ciclostorica dell’alpe di Poti che quest’anno raddoppia con la cicloturistica Arezzo Gravel, quest’ultima prevista sabato 11 marzo, quando dalle 9 alle 14 scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto della strada comunale denominato Salita Marco Pantani.

Domenica 12 marzo dalle 7 alle 9,30 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione in piazza Grande, piaggia San Martino e via Seteria e il divieto di transito nel tratto di via Borgunto compreso tra piaggia San Bartolomeo e piazza Grande, in piazza Grande, piaggia San Martino, via Seteria.

Conseguentemente, via Pescaia diventa strada senza uscita con accesso consentito da via Mazzini esclusivamente ai residenti mentre i veicoli che percorrono via Borgunto, giunti all’altezza dell’intersezione con piaggia San Bartolomeo, hanno l’obbligo di svoltare a destra.

Dalle 8 alle 10 il divieto di sosta con rimozione è esteso in via Ricasoli nel tratto adiacente alla scalinata del duomo e in corso Italia nel tratto compreso fra via Seteria e via Roma. Dopo la partenza prevista per le 9, la circolazione verrà interrotta per il tempo necessario al passaggio dei cicloamatori.

Ecco il percorso fino all’uscita dal territorio comunale: piazza Grande, via Seteria, corso Italia, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, piazza San Francesco, via Cavour, via San Lorentino, piazzetta di Porta del Foro, via Bernardo Dovizi, viale Santa Margherita, via di San Clemente, via e piazza San Domenico, via Sassoverde, via Ricasoli, viale Bruno Buozzi, via Gamurrini, via Tarlati, via Mochi, via Setteponti, viale Amendola, via Fiorentina, via di San Leo, S.R. 69, Pratantico, ciclopista dell'Arno, Ponte Buriano.

