Arezzo, 24 maggio 2019 - Un operatore ecologico di Sei è rimasto incastrato nel compattatore del camion di rifiuti col quale stava lavorando. E' successo in via Malpighi stamani e l'uomo, cinquant'anni, ha riportato un grave trauma toracico e addominale. Immediati i soccorsi del 118, in un primo momento era stato allertato anche il Pegaso per trasportarlo in un ospedale fuori città, ma poi non ce n'è stato bisogno ed è stato ricoverato in codice rosso al San Donato.

Sul posto sono intervenuti insieme ad ambulanza ed auto medica anche gli ispettori del Pisll, il servizio di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro. E' il secondo grave incidente che avviene negli ultimi mesi durante la raccolta dei rifiuti. Nel primo aveva perso la vita a Camucia un aretino schiacciato dal camion in retromarcia.