Arezzo, Finotto è più di un’idea. Tito il nome caldo per la difesa

Terzino sinistro e attaccante. Si muove su due binari paralleli il mercato dell’Arezzo in questo inizio di agosto. Completare il reparto arretrato e quello offensivo sono le priorità di Nello Cutolo a poco meno di tre settimane dall’inizio del campionato. Per la fascia mancina difensiva prosegue la trattativa per Fabio Tito dell’Avellino, in uscita dal club irpino dopo che la società campana ha deciso che non rientra più nei piani tecnici. L’ormai ex capitano dei "lupi" aveva respinto le avances di Campobasso e Messina, senza dimenticare l’interesse manifestato del Foggia. Oltre all’Arezzo anche Crotone e Ternana sono in pressing sul giocatore. Gli amaranto hanno offerto un contratto biennale. Una situazione che potrebbe evolversi già nei prossimi giorni. Cutolo si tiene, comunque, aperte anche altre opzioni per la fascia sinistra. Passando all’attacco, il fatto che Mattia Finotto non abbia giocato nella gara di Coppa Italia che la Carrarese ha vinto contro il Catania ha subito acceso le fantasie mercato e c’è chi accosta all’Arezzo il nome del centravanti, determinante per la promozione in B dei marmiferi con i suoi gol. Tutt’altro che scontato però che i toscani si privino del bomber, anche se ora in avanti, soprattutto se dovessero arrivare anche Falco e Shpendi, con Capello, lo stesso Finotto, Panico, Cerri, Palermo e Cherubini il reparto avanzato è affollato. Il procuratore glissa e non commenta. Un silenzio che potrebbero non escludere anche una cessione se la concorrenza dovesse diventare eccessiva. La sensazione è che se ne riparlerà dopo Ferragosto. Se Finotto può essere un colpo ad effetto nella coda del mercato, è destinato a restare una suggestione Gabriele Gori. L’attaccante ciclicamente, dopo le 9 reti segnate nella stagione 2019-2020 in amaranto, è stato accostato al Cavallino, anche la scorsa estate. Il calciatore vanta un contratto fino al 2026 con l’Avellino dove è considerato incedibile dalla dirigenza e dal tecnico nonostante la presenza in rosa di punte come Vano e Patierno, senza contare l’imminente arrivo di Redan dal Venezia. Al momento, salvo inversioni di marcia repentine e quindi sorprese, Gori resterà in Campania. Intanto è tornato a parlare Mattia Bortolussi, altro profilo seguito dall’Arezzo per l’attacco, che ha commentato le voci che lo vedono al centro di possibili trattative di mercato: "Al momento non saprei cosa rispondere riguardo alle mie percentuali di permanenza a Padova, preferisco rimanere concentrato su quello che faccio e poi si vedrà".