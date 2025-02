Arezzo Fiere e Congressi: ricchissimo il calendario delle manifestazioni previste entro la fine marzo

Arezzo, 13 febbraio 2025 – “Il calendario delle manifestazioni previste da qui a fine marzo è molto ricco: sono in programma eventi che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati, dal mercato delle pulci con collezionismo e antiquariato, dal mondo del Pet con Esotika a quello della multiformità espositiva portata da Passioni in Fiera.

Avremo presso le nostre aree espositive approfondimenti anche nel campo dei tatuaggi, in quello dei fumetti, e infine la prima edizione di ExpoArte Arezzo.

Insomma una raffica di aventi di alto livello a cavallo tra fine inverno e avvio della primavera”. Con queste parole, e con entusiasmo, Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, lancia la serie dei prossimi appuntamenti fieristici aretini.

“Eventi che testimoniano ancora una volta – spiega ancora Vannetti - come sia in atto il pieno e definitivo rilancio della Fiera, che portiamo avanti a partire dalle forze produttive del nostro territorio, da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale: la formula vincente è la nostra duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze di partecipanti e visitatori”.

“Dobbiamo farlo valorizzando al massimo le nostre eccellenze – afferma il presidente - proiettandole in un futuro sostenibile e in una dimensione nazionale e internazionale, secondo le potenzialità e le giuste aspirazioni di Arezzo Fiere”.

Il primo degli appuntamenti a cui fa riferimento Vannetti è già per il prossimo fine settimana, da sabato 15 pomeriggio all’intera giornata di domenica 16. Si tratta del Grande Mercato delle Pulci ad Arezzo Fiere e Congressi, che è il più grande evento sull’usato di privati nel Paese, all’insegna del riciclo, il riuso e la partecipazione, con l’attesa di 20 mila visitatori, che visiteranno padiglioni con 600 banchi sul second hand.

Ci saranno quattro padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate, e due padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, negozi e partite Iva.

Il weekend successivo, 22 e 23 febbraio, torna invece Esotika Pet Show, manifestazione rivolta a chi vuole avvicinarsi al mondo del pet per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura e ad un pubblico di appassionati che già possiede un animale domestico e che in Fiera potrà apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico.

Infine i più esperti potranno acquisire conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione anche verso gli animali esotici. Oltre alla parte espositiva è previsto un ricchissimo programma didattico e di eventi per il pubblico in ogni settore della manifestazione.

Il programma dettagliato della manifestazione, gli orari e i costi d’ingresso sono già disponibili nel sito o alla pagina Facebook di Esotika Pet Show. Poi tocca alla grande iniziativa rappresentata da “Passioni in Fiera”: dal 15 al 16 marzo 2025 torna infatti, dopo gli ottimi successi delle scorse edizioni, l’appuntamento di primavera con l’evento nel quale creatività, artigianato, sport e benessere si incontrano per dare vita a un’esperienza unica e coinvolgente.

Un appuntamento dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire, approfondire e condividere le proprie passioni. Due giorni pensati per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo.

Con un unico biglietto sarà possibile visitare negli stessi giorni anche “Arezzo Tattoo Convention” dove si potranno scoprire le ultime tendenze dell’arte del tatuaggio, ed “Arezzo Nirvana”, la Fiera del benessere e dell’esoterismo con Mostra Mercato, spettacoli e conferenze.

Contemporaneamente a “Passioni in Fiera”, ma in questo caso con un biglietto separato, Arezzo Fiere e Congressi presenterà anche quest’anno la “Mostra del Disco e Fumetto” nel Padiglione 6, con espositori di fumetti e dischi da collezione, videogiochi, manga e figurine. “Expoarte Città di Arezzo” sarà invece la nuova Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, che si terrà Il 29 e 30 marzo presso Arezzo Fiere e Congressi, con la Direzione artistica di Gianni e Matteo Zucca, replicando il format vincente di “EXPOARTE Città di Montichiari”, mostra promossa con successo da sei edizioni a Montichiari (BS).

Arezzo Fiere quindi offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello con la presenza di gallerie selezionate da tutta Italia, artisti affermati e i più interessanti autori emergenti, il tutto presentato con un vernissage il 28 marzo sempre presso Arezzo Fiere e Congressi.