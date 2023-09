Arezzo e San Giovanni. Proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea.

Arezzo, 13 settembre 2023 – Proseguono fino al 2 novembre le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena che si tengono nelle sedi di Arezzo e San Giovanni Valdarno. Fra le novità dell’offerta didattica per il nuovo anno accademico nella sede di Arezzo vi è il corso di laurea magistrale in Lingue per l’Impresa e lo sviluppo, percorso di studi che pone un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della mediazione linguistica e culturale.

Ad Arezzo è possibile seguire i corsi di laurea triennale in: Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, che offre due curricula in “Lingue per la comunicazione interculturale” e in “Lingue per l’impresa”; Scienze dell’educazione e della Formazione; Servizi giuridici con i due curricula in “Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” e “Patrimonio culturale, turismo e sistemi agro-alimentari”. È inoltre possibile seguire in teledidattica i corsi di laurea triennali in Scienze economiche e bancarie e Economia e commercio, erogati dalla sede di Siena.

Nel capoluogo è possibile inoltre seguire, oltre al nuovo corso magistrale in “Lingue per l’Impresa e lo sviluppo”, anche i corsi di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e in Storia e Filosofia, con il curriculum “Pratiche del sapere e della cittadinanza”. Ad Arezzo si tengono anche i corsi di laurea delle professioni sanitarie in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di laboratorio biomedico, per i quali il prossimo 14 settembre si terrà la prova di ammissione. Nella sede di San Giovanni Valdarno si tengono il terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze geologiche, curriculum “Geologia e Tecnologie”, i primi due anni si tengono in teledidattica; e il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche, con il curriculum “Geotecnologie”. A San Giovanni Valdarno è inoltre possibile seguire in teledidattica i corsi di laurea triennali in Economia e commercio, Scienze economiche e bancarie, Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e Scienze dell’educazione e della formazione. Il Cgt di San Giovanni, legato all’ateneo senese, è un fiore all’occhiello dell’offerta formativa in Valdarno. E’ l’unico polo universitario della vallata.