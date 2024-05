Arezzo, discussione degenera: esplode una rissa in piazza. Ferito un commerciante

Arezzo, 5 maggio 2024 – Rissa stanotte intorno alle 2 in piazza della Badia ad Arezzo, piazza della movida. Un discussione tra giovani nordafricani è degenerata. Il titolare è intervenuto anche per tutelare i clienti del locale ma è stato ferito al volto e all'addome in modo lieve, non è stato ricoverato in ospedale.

Uno dei giovani è stato fermato e portato in questura: aveva un piccolo coltellino ed è stato denunciato. Nella zona crescono le proteste dei residenti per gli episodi di aggressioni e liti che si ripetono nel fine settimana.

Sempre stanotte, intorno a mezzanotte, un clochard che dormiva sopra la grata di un supermercato nella zona di Campo di Marte, a ridosso del centro, è stato picchiato. Non ha ferite gravi, è stato medicato al pronto soccorso. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda sulla quale indaga la polizia.