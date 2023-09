"AREZZO: Denunciato l'Autore dello Sparo con una Scacciacani Dopo la Vittoria"

Da giorni sui social i commenti a pioggia sul gesto di un uomo che durante i festeggiamenti di Porta Crucifera, dopo la vittoria della Giostra, aveva sparato in aria alcuni colpi con una pistola. La scena è stata fissata in un video, nel quale si vede solo la mano dell’uomo che esplode i colpi puntando la pistola in alto.

Le indagini sono scattate subito dopo la pubblicazione del video diventato virale sui socila. E ieri gli uomini della Squadra Mobile, diretti da Sergio Leo insieme ai colleghi della Digos, hanno individuato e denunciato il responsabile. E’ un cinquantenne aretino. Sottoposto a perquisizione ha consegnato spontaneamente l’arma. Si tratta di una pistola a salve, comunemente detta "scacciacani", ossia una tipologia di arma semiautomatica simile in tutto e per tutto alle pistole originali, con la differenza dell’utilizzo di munizioni che ricreano il rumore reale dello sparo, senza però fare uscire alcun colpo. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato per il porto in luogo pubblico di armi senza un giustificato motivo e per il reato di esplosioni pericolose, dal momento che il fatto è stato commesso in un luogo pubblico in cui erano presenti numerose persone.