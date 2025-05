Le magnifiche sette. Dallo sport alla moda. Il premio Polimnia pensa già al bis

Sette straordinarie protagoniste tutte di spicco nel panorama italiano e internazionale. Donne che per la loro capacità, visione, impegno, hanno saputo promuovere al meglio la parità di genere distinguendosi in diversi ambiti dall’imprenditoria alla scienza, dallo sport all’ecologia. Cortona ha ospitato nell’auditorium di Sant’Agostino la prima edizione del Premio Polimnia #workingwomen, Tra le protagoniste della serata, nomi di rilievo nazionale ed internazionale come la stilista Alberta Ferretti, icona del Made in Italy, che ha ripercorso con emozione le tappe salienti della sua straordinaria carriera e la campionessa olimpica Margherita Granbassi. Per la categoria Management e Finanza è stata premiata Paola Angeletti, chief sustainability officer di Intesa Sanpaolo, impegnata su temi ESG e inclusione inclusa da Forbes tra le 100 donne italiane di successo più influenti, mentre la giovane imprenditrice aretina Eleonora Anselmi, voce autorevole nel sistema Confindustria, ha ricevuto il riconoscimento tra le Eccellenze del Territorio. A Tiziana Monterisi, fondatrice di Ricehouse, è andato il premio per Ecologia e Ambiente, mentre Eleonora Baglini esperta di digital advertising con Disney e Lenovo nella lista dei 10 migliori talenti italiani under 35 per il settore Media, Entertainment e Communications, si è distinta tra i Giovani Talenti. Il premio per la Ricerca Scientifica è stato assegnato a Delia Goletti, scienziata di fama internazionale oggi direttrice dell’Unità Complessa di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani.che ha voluto condividerlo simbolicamente con il suo team. Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, che ha sottolineato come la città abbia accolto con entusiasmo l’iniziativa. Il premio è stato ideato e promosso da Angelo Morelli e Chiara Fatai, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.

La.Lu.