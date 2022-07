Cortona, ecco il progetto vincitore del bando del Consiglio regionale

Arezzo, 30 luglio 2022 - Due ventenni interpreti di un Mozart loro coetaneo, è questa la formula del progetto che ha permesso al Comune di Cortona di beneficiare di un contributo dal bando «Ri-Generazione Toscana», del Consiglio regionale.

L’Amministrazione comunale premierà per l’impegno e i risultati conseguiti due giovani musicisti, si tratta di Francesca Sofia Presentini e di Leonardo Ricci. La flautista cortonese e il violinista senese saranno accompagnati dalla CorOrchestra nell’esibizione di due celebri concerti mozartiani (K 314 e K 219). L’evento si svolgerà in autunno e, oltre al concerto, i due musicisti incontreranno il pubblico e condivideranno la loro esperienza di formazione in ambito musicale con ragazze e ragazzi del territorio.

«Innanzitutto - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - mi voglio congratulare con questi due brillanti giovani, siamo lieti di poterli ospitare a Cortona per un’esibizione insieme alla CorOrchestra. Voglio ringraziare il Consiglio regionale, e quindi il presidente Antonio Mazzeo e il vice presidente Marco Casucci, per aver destinato risorse in favore di artisti promettenti. Aiutare i giovani talenti nel loro percorso formativo musicale è per me una vera e propria necessità. Sono loro infatti il futuro della musica. Avere due musicisti di questo livello nella nostra orchestra è un vero e proprio vanto».

Francesca Sofia Presentini si è laureata in flauto presso la "Scuola di Musica di Fiesole" con Elisa Boschi ed è stata allieva di Andrea Oliva all’«Accademia Nazionale di Santa Cecilia». Attualmente si perfeziona presso l'ISSM «Vecchi -Tonelli» di Modena con Michele Marasco. Vincitrice di Concorsi da solista e in formazioni cameristiche, collabora stabilmente con l'Orchestra da Camera di Perugia sotto la guida del Enrico Bronzi. Leonardo Ricci si è laureato in violino presso l'ISSM Rinaldo Franci di Siena, dove continua a studiare con Marco Fornaciari e Lucia Goretti ed è allievo di Maurizio Sciarretta, Accademia Pianistica di Imola e Salvatore Accardo, Accademia Walter Stauffer di Cremona. Negli ultimi anni ha vinto 20 fra primi premi e primi assoluti in concorsi nazionali e internazionali.