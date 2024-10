Arezzo, colpo da 25mila euro di una banda di ladri in una ditta orafa: rubati 40 chili di filo d’argento

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Colpo dei ladri in una ditta orafa di Arezzo dove hanno portato 40 chili di filo d'argento per un valore circa 25mila euro ma il bottino è ancora da quantificare. I ladri hanno agito ieri sera intorno alle 22:30, hanno tagliato la recinzione e con dei grossi martelli hanno sfondato la porta d'ingresso, penetrando all'interno della Taitù, in via Ramelli. Dalle telecamere gli uomini della vigilanza si sono accorti di quanto avveniva e hanno dato l'allarme. I carabinieri sono arrivati sul posto velocemente ma i ladri si sono dati subito alla fuga. Sono in corso indagini per risalire agli autori. La ditta era già stata presa di mira, anche di recente, per due volte. È il 17esimo colpo dall'inizio dell'anno ai danni di aziende orafe dell'Aretino.