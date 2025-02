Arezzo Città delle Arti si racconta alla BIT

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Sarà dedicato ad "Arezzo Città delle Arti", il progetto di promozione turistica che la Fondazione Arezzo Intour presenterà alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), l’importante appuntamento fieristico in programma dal 9 all’11 febbraio a Milano.

L’obiettivo è quello di valorizzare il ricco patrimonio artistico e culturale della città, dallo straordinario patrimonio artistico medioevale e rinascimentale fino alle espressioni contemporanee, creando un'esperienza turistica unica attraverso la messa a sistema di una rete di esperienze autentiche.

La Fondazione Arezzo Intour propone così un nuovo approccio all'accoglienza turistica, che pone al centro il visitatore come persona da ricevere e non come semplice consumatore, nell’intento di creare un legame emotivo profondo tra il turista e la città. Il progetto sarà articolato attraverso alcuni punti chiave che, in primo luogo vedono la valorizzazione di percorsi diffusi sul tema delle “arti”.

Saranno infatti coinvolti gallerie, laboratori e negozi in una narrazione condivisa della storia e della cultura aretina; questi spazi non si limiteranno alla vendita, ma diventeranno veri e propri punti di accoglienza e informazione culturale. Si riscopre così la tradizione della “bottega toscana” dove artisti, artigiani e commercianti della rete diventano narratori dei saperi e della storia locale, offrendo un'esperienza coinvolgente ai visitatori.

Le attività che daranno vita alla rete diffusa, saranno varie e differenziate, includendo una vasta gamma di botteghe da quelle artistiche all'antiquariato, dai negozi di design a quelli di tatuaggi, tutte realtà capaci di raccontare un aspetto unico dell'anima di Arezzo.

"Arezzo Città delle Arti" offrirà così ai tour operator la possibilità di proporre un'offerta di qualità, presentando un nuovo modo di vivere e scoprire la città. Il progetto si inserisce nella più ampia missione della Fondazione Arezzo Intour di promuovere la città e la sua immagine turistica a livello nazionale e internazionale.

Attraverso questa iniziativa, Arezzo si propone come destinazione culturale d'eccellenza, dove l’arte è materia viva. La presenza alla BIT di Milano rappresenta un'importante vetrina per questo progetto che sarà presentato in uno spazio dedicato domenica 9 febbraio alle ore 10.