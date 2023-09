Arezzo calcio, parte oggi la terza fase della campagna abbonamenti

Arezzo, 12 settembre 2023 – Prende il via oggi la terza fase della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023/2024. Preso atto del grande successo e dell'alto numero di sottoscrizioni delle tessere di accesso annuale al "Città di Arezzo", la società ha deciso di dare ancora una possibilità a chi non fosse riuscito ad abbonarsi prima della gara casalinga con la Carrarese di sabato scorso.

Da oggi e fino alle ore 19 di lunedì 18 settembre, alla vigilia della seconda partita casalinga contro l'Olbia in programma martedì 19 alle ore 18:30, sarà ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento. Non più 17 ma 16, le gare casalinghe comprese nella tessera. Cambiano conseguentemente anche i prezzi in tutti i settori dello stadio.

Anche per questa terza fase della campagna abbonamenti, resta la possibilità di sottoscrivere la tessera online su Ticketone, oppure recandosi al Point NEW ENERGY, lo store amaranto di via Madonna del Prato ad Arezzo, che sarà aperto con i seguenti orari: Dal lunedì al venerdì: 10-13 / 16-19 Sabato: 10-13

Queste le tariffe di questa terza ed ultima fase della campagna abbonamenti:

INTERO Centralissima: € 340 Centrale: € 290 Laterale: € 175 Curva Sud: € 125

DONNE, OVER 65, DIV. ABILI DAL 75% Centralissima: € 160 Centrale: € 145 Laterale: € 95 Curva Sud: € 70

UNDER 14 Centralissima: € 55 Centrale: € 55 Laterale: € 55 Curva Sud: € 40

Accrediti invalidi al 100 per cento con accompagnatore

Inviare richieste (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente) alla mail [email protected] Le richieste dovranno arrivare entro e non oltre lunedì ore 12.00 Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La campagna abbonamenti termina definitivamente lunedì 18/09/2023 alle 19.