Arezzo, Bucchi gioca la carta Dezi. L’ha già allenato: novità in mediana

L’Arezzo pesca tra gli svincolati. Il club amaranto ha, infatti, perfezionato l’accordo con centrocampista Jacopo Dezi. Classe ‘92, era rimasto senza contratto da giugno dove aver terminato la sua esperienza con la maglia del Padova.

Negli ultimi giorni si stava allenando con l’Audace Cerignola, capolista del girone C, e sembrava prossimo ad accasarsi con i pugliesi, ma l’inserimento dell’Arezzo ha fatto virare il giocatore verso l’approdo in Toscana. Ha firmato fino al 30 giugno. Dezi è un centrocampista molto duttile che può essere impiegato da play, da mezz’ala o anche da rifinitore in certi casi.

L’abruzzese è cresciuto nelle giovanili del Napoli, dove ha iniziato anche la sua carriera professionistica. Pur non trovando mai molto spazio in prima squadra. Nel corso degli anni, ha collezionato diverse esperienze in prestito, giocando in serie B e serie C con squadre come Bari, Crotone, Empoli, Parma, Perugia, Pescara, Padova, Venezia e Virtus Entella. Per un totale di 4 presenze in massima serie, 207 in cadetteria (21 gol), e 74 in Lega Pro (4 gol).

Nell’ultimo campionato con il Padova ha collezionato 23 presenze (di 5 da titolare) e 2 reti e 6, tutte dall’inizio, in Coppa Italia con 2 gol. In carriera vanta due promozioni ne in A con Parma e Venezia e una in B a Crotone. Da un punto di vista tecnico si tratta di un giocatore che non ha certo bisogno di troppe presentazioni, resta l’incognita legata alla tenuta fisica dopo diversi mesi di inattività.

L’acquisto di Dezi è stato possibile in quanto l’Arezzo aveva ancora uno slot disponibile in lista che poteva essere occupato, dopo la chiusura della sessione invernale del mercato, da un giocatore senza squadra.

Bucchi lo conosce bene per averlo già allenato ad Empoli e Perugia ed è stato proprio l’allenatore a spingere per il suo tesseramento. Servirà, ovviamente, un po’ di tempo per rimetterlo in condizione. Da capire se sarà già convocato per la trasferta di Rimini dove a centrocampo mancherà sicuramente lo squalificato Mawuli, mentre sono in miglioramento le condizioni di Settembrini costretto a saltare le ultime tre gare per un’infiammazione al ginocchio. Il capitano potrebbe tornare tra i disponibili contro i romagnoli.