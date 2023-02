A 90 km col monopattino elettrico, fermato dalla polizia municipale

polizia

Arezzo, 6 febbraio 2023 - Continuano i controlli della polizia municipale sulla sicurezza stradale per prevenire il numero degli incidenti. Sotto la lente d’ingrandimento anche le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli. Nello specifico, alcuni agenti hanno notato un monopattino elettrico che viaggiava su una pista ciclabile a Pescaiola a velocità molto elevata. Gli stessi hanno fermato il conducente, cittadino extracomunitario regolarmente residente, e dopo averlo invitato a seguirli presso un’autofficina specializzata, dove il mezzo è stato posto sul banco prova per verificarne l’effettiva velocità raggiungibile, hanno constatato che il monopattino riusciva a raggiungere i 90 chilometri orari, ben oltre quanto consentito e fissato a 20. Per l’interessato è scattata pertanto la sanzione amministrativa.

A seguito di questo fatto, la polizia municipale approfitta per ricordare, oltre al suddetto limite e all’obbligatorio regolatore di velocità configurato su di esso, che i monopattini non possono avere posti a sedere, se acquistati dopo il 30 settembre 2022 devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, quelli già in circolazione a tale data dovranno adeguarsi entro il primo gennaio 2024, da mezz’ora dopo il tramonto e di giorno qualora le condizioni di visibilità lo richiedano devono avere accese luce bianca o gialla fissa anteriore e luce rossa fissa posteriore oltre a catadiottri rossi posteriori funzionanti, da mezz’ora dopo il tramonto il conducente deve indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti, il conducente stesso deve avere compiuto 14 anni e se minore di 18 deve indossare il casco, il monopattino non può essere condotto sui marciapiedi, nei centri abitati può circolare solo lungo le strade con velocità massima consentita non superiore a 50 chilometri, le aree pedonali, i percorsi ciclabili o ciclo-pedonali mentre fuori dai centri abitati solo sulle piste ciclabili. Le eventuali sanzioni possono comportare anche la confisca del mezzo.

Per quanto riguarda invece le cosiddette bici elettriche, si ricorda che sono ammesse alla circolazione su strada solo se funzionanti a “pedalata assistita” e prive di acceleratore indipendente dalla spinta muscolare. Tutti le atre categorie di veicoli elettrici, segway, monoweel, overboard, possono essere utilizzati solo sperimentalmente, pertanto ne è sconsigliato l’acquisto.