Aretinità in tour Botoli ringhiosi e Buratto in scena

di Angela Baldi

I botoli ringhiosi e il Buratto nelle passeggiate teatrali nel cuore di Arezzo, poi workshop e musica di cristallo. Oggi e domani l’associazione Noidellescarpediverse proporrà un viaggio indietro nel tempo con gli spettacoli itineranti "I novellattori" dove un attore in abito medievale accompagnerà in un suggestivo percorso tra letteratura e poesia, immerso nelle bellezze del centro storico. L’iniziativa è a partecipazione gratuita e adatta a tutti, anche a famiglie con bambini a partire dai sei anni, prevede in entrambe le giornate tre turni alle 15, alle 16 e alle 17 con partenza dall’InfoPoint Discover Arezzo sotto le Logge Vasari di Piazza Grande. "I novellattori", realizzato con il sostegno della Fondazione Arezzo InTour, è inserito tra le iniziative collaterali del calendario del cinquantacinquesimo anniversario della Fiera Antiquaria. "Non siamo solo Botoli Ringhiosi" è il titolo dello spettacolo in programma oggi: Samuele Boncompagni narrerà le meraviglie del medioevo aretino attraverso le parole di Dante, Petrarca, Sacchetti e Boccaccio. Un viaggio letterario nel 1300 per condurre spettatori di ogni età nella simpatica ricerca di una definizione di "aretinità". Domani sarà la volta de "La vera storia del Buratto (più o meno)" una sorta di introduzione al clima e ai personaggi della Giostra con i versi di un poema eroicomico in ottave scritto a inizio ‘900 da Alberto Cavaliere dove viene raccontato di come il Buratto sia giunto in terra di Arezzo e di come sia stato sconfitto da tre dame. In scena una storia all’insegna di leggerezza e risate. Ogni spettacolo prevede una passeggiata nel cuore dell’Antiquaria. Per partecipare 0575377468.

Oggi e domani in via Bicchieraia si alterneranno spettacoli di glass harp durante i quali i grandi capolavori della musica classica e moderna verranno interpretati con i bicchieri di cristallo. Curati da Artscena, avranno la durata di 1 ora con inizio alle 11; 15 e 17. Oggi nel palazzo di via Pellicceria via ai workshop della "Stanza delle Arti", una serie di laboratori curati da Art in Tuscany, Rosy Boa e La Staffetta con approfondimenti teorico pratici su scultura, pittura, fotografia, incisione, stampa e collezionismo (info: 05751664385).