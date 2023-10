Aree verdi, opere di riqualificazione

Proseguono gli interventi riqualificazione delle aree verdi programmati dal Comune di Castelfranco Piandiscò e dopo Faella, Montalpero e Vaggio si sono conclusi i lavori di ammodernamento del giardino di St. Saturnin nel borgo arnolfiano. Oltre alla posa della nuova pavimentazione della ex pista da pattinaggio, trasformata in campo per calcetto e basket, e alla messa in sicurezza delle tribune e della recinzione, sono stati installati i giochi.