"Area ex Sacci situazione surreale". Consiglieri regionali al contrattacco

Il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della commissione ambiente e territorio Lucia De Robertis tornano sulla vicenda dell’area ex Sacci. "Dopo le dichiarazioni e la lettera inviataci dal sindaco di Bibbiena aumentano ulteriormente le nostre preoccupazioni - dicono - perché ci troviamo di fronte all’emergere di un conflitto alimentato da una permanente diversa visione sullo stato dell’area ex Sacci, tra l’amministrazione comunale di Bibbiena, il Dipartimento di Arezzo dell’Arpat e il Dipartimento prevenzione dell’Ausl Toscana Sud-est. In due comunicazioni fatte al comune di Bibbiena da Arpat e Asl nei mesi di settembre e ottobre infatti, appare chiara e accuratamente motivata l’attestazione della presenza nell’area ex Sacci di materiali pericolosi per la salute e la richiesta al comune di Bibbiena di agire al fine di ottenere dagli obbligati la rimozione di tali materiali". Comunicazioni, alle quali secondo Ceccarelli e De Robertis non ci sarebbe stata una risposta adeguata. "Nella sua risposta alla lettera da noi inviata - spiegano i consiglieri regionali - il sindaco di Bibbiena continua ad affermare che "E’ fondamentale perciò ribadire che, contrariamente a quanto spesso si lascia intendere, da diversi anni l’area è ormai libera da qualsiasi gravame e vincolo". Una situazione a dir poco insostenibile, soprattutto tenuto conto del fatto che, nel mentre si continua a disquisire sullo stato delle cose, chi si trova a correre il rischio sanitario cui fa riferimento il Dipartimento dell’Asl, sono i cittadini. Questo è il bene primario da tutelare. Diventa anche poco realistico parlare di progetti da realizzare per il recupero dell’area. La Regione ha già messo a disposizione 32 milioni per realizzare un’opera viaria che metta in sicurezza quel tratto di sr 71 e che sarebbe indispensabile per qualsiasi sviluppo si voglia immaginare per quell’area, ma è evidente che prima di parlare di progetti si deve tutelare la salute pubblica."

So.Fa.