Apritinido’, a Terranuova un open day per le famiglie

Arezzo, 4 aprile 2024 – Sabato 6 aprile dalle 10 alle 12, e mercoledì 10 aprile dalle 17:30 alle 19:30 torna “ApritiNido”, l’open day dei nidi comunali di Terranuova.

Sarà l’occasione per visitare il nido d’infanzia comunale nelle sue tre sedi che sono: Pinocchio, Micronido e Continuità. I genitori saranno accolti negli ambienti del nido e guidati negli spazi interni ed esterni dalle educatrici che, oltre ad illustrare le proposte educative ed organizzative del servizio, indicheranno a chi non lo avesse già fatto, tempi e modi per la presentazione della domanda d’iscrizione online.

Le domande per l’iscrizione al nido di infanzia dovranno essere presentate in modalità on line entro il 30 aprile 2024. Per le specifiche informazioni è possibile consultare la pagina dedicata web dedicata oppure chiamare tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 l’Ufficio di Coordinamento Pedagogico del Comune.

“Come evidenziato anche nella Carta dei Servizi educativi – dice l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni – le famiglie hanno un ruolo attivo nella valutazione della qualità dei servizi erogati; gli open day si collocano proprio dentro questa cornice, permettendo ai genitori di visionare ambienti e spazi ed offrendo uno sguardo ampio sui progetti proposti.

Invitiamo dunque le famiglie a partecipare all’iniziativa per conoscere la programmazione educativa delle attività, l’organizzazione delle giornate e i luoghi di crescita per bambine e bambini. Abbiamo diversificato i giorni e gli orari – conclude – per estendere la possibilità di partecipare all’open day a tutti, tenendo conto delle diverse esigenze lavorative”.

Questi eventi sono un’occasione per stabilire un contatto con le famiglie e creare i presupposti per una collaborazione futura.