Apre il salone del gusto in centro. Tre giorni con il Food&Street. C’è anche uno stand cubano

di Claudio Roselli

Finita l’attesa anche per il secondo grande evento del mese di maggio a che vede ancora in prima linea Confcommercio con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e il supporto tecnico di Federazione Italiana Venditori Ambulanti e Meet Valtiberina Toscana. Dopo la pasta, è il cibo di strada a prendersi la scena del fine settimana con la settima edizione di Food&Street e per l’inaugurazione delle 12.30 è stata individuata una delle novità assolute di quest’anno: lo stand cubano. E poi, via all’assaggio di specialità provenienti da ogni angolo del mondo con orario continuato dalle 11 alle 24. Oltre alla gastronomia, previste animazioni per bambini e occasioni di shopping nel cuore del centro storico. La kermesse, che aveva preso il via nel 2016 subendo l’interruzione nel periodo della pandemia, ha oramai conquistato il cuore degli appassionati di gusti internazionali sotto le verdi chiome alberate di viale Armando Diaz a Porta Fiorentina, location fissa degli oltre venti stand gastronomici. Accanto ai grandi classici internazionali – picanha brasiliana, minicrepes olandesi, specialità balcaniche – arriveranno nuove proposte internazionali: oltre allo stand cubano ci saranno infatti i cocoretti del Belgio e i brezel austriaci. Torneranno anche la Pita Gyros e i tradizionali involtini ellenici, la cucina asiatica con bao, gyoza e takoyaki, la tradizionale paella valenciana.

Ampio spazio, comunque, anche alla cucina italiana, con hamburger maremmani, olive ascolane, arancini, cannoli siciliani e piatti gourmet preparati nei food truck. Sarà presente, per il secondo anno consecutivo, anche un food truck interamente dedicato ai prodotti senza glutine. Accanto al cibo, non mancherà l’intrattenimento: ogni giorno dalle 10 alle 22 sarà attiva la zona giochi per bambini. Anche lo shopping sarà protagonista grazie alla "Shopping Card" promossa da Confcommercio, che permetterà ai clienti degli stand di ottenere sconti dal 10% al 20% nei negozi del centro storico aderenti all’iniziativa. Al taglio del nastro interverranno il sindaco Fabrizio Innocenti; il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo, Catiuscia Fei; l’assessore al commercio Francesca Mercati; il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi; la presidente della delegazione Valtiberina Anna Maria Cantucci; il responsabile Confcommercio di zona, Massimiliano Micelli e Andrea Neri, capo area Valtiberina per la Banca di Anghiari e Stia.