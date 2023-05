Appuntamento con “Il borgo della cultura 2023”

Arezzo, 12 maggio 2023 – Il prossimo 20 maggio Anghiari e Monterchi saranno di nuovo colorati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo che guideranno le famiglie, i cittadini, i turisti alla scoperta dei nostri meravigliosi centri storici.

Non saranno delle semplici visite quelle che i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi proporranno ai visitatori ma delle chiavi di lettura soggettive e stimolanti, che uniranno presentazioni, piccoli spettacoli e varie sorprese che non anticipiamo.

Le attività dureranno l’intera giornata e sono il frutto di un percorso didattico finalizzato alla conoscenza, lo studio, l’approfondimento laboratoriale e in situ del patrimonio culturale dei nostri meravigliosi borghi: musei, palazzi, chiese, piazze, vie, monumenti, opere, storie, luoghi, musica, narrazioni.

Conoscenza, relazione, empatia, accoglienza e inclusione sono le parole chiave che meglio sintetizzano lo spirito di questa manifestazione ma più in generale rappresentano l’insieme dei valori che ispirano il lavoro del nostro istituto nel e per il territorio. La cultura o meglio dire le culture al plurale sono un corpo vivo da alimentare, curare, rinnovare e non un’eredità immobile e fissa da difendere.

Questi sono i sentimenti e gli obiettivi per i quali è nato Il Borgo della Cultura, quest’anno alla sua seconda edizione, consapevoli che per affrontare bene il futuro e vivere da protagonisti le grandi trasformazioni della società digitale dobbiamo, come ci ha insegnato Italo Calvino nelle sue Lezioni americane, scegliere che cosa portare con noi, individuare quali qualità culturali proiettare in avanti.

Sul piano strettamente didattico, il progetto ci ha permesso di sviluppare competenze trasversali e interdisciplinari relative al metodo di studio, di ricerca, di comunicazione multilinguistica, alla consapevolezza ed espressione culturale, alla cittadinanza, alla socialità, al digitale.