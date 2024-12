Approvato il piano strutturale e operativo. La soddisfazione di Prima Montevarchi

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Il Comune di Montevarchi ha approvato il piano strutturale e operativo, che disegnerà la città del futuro. Una notizia accolta con soddisfazione dal movimento Prima Montevarchi, che ha ricordato come il rinnovo degli strumenti urbanistici rappresentano per ogni amministrazione un grosso impegno di responsabilità politica, che concretizza quanto contenuto nell'indirizzo politico del proprio programma elettorale. "E' veramente un vanto che l'amministrazione Chiassai Martini sia riuscita nell'impresa ad ottenere tutto questo in soli 12 mesi dall'adozione del piano operativo stesso, essendosi saputa districare a menadito nei meandri ed orpelli di leggi sovraordinate e vincoli, più o meno coercitivi - ha aggiunto il movimento - Quindi ci preme sottolineare l'ottimo lavoro svolto dalsindaco, dall'assessore Angiolino Piomboni, dalla dirigente architetto Belardini Patrizia, dal presidente della Commissione 2 e da tutti i consiglieri comunali che hanno dato il loro contributo fattivo". Prima Montevarchi ha ricordato che l'approvazione definitiva del piano operativo va a colmare lacune che hanno ingessato lo sviluppo edilizio comunale negli ultimi 14 anni.

"E vale la pena ricordarne una su tutte: le nuove costruzioni residenziali ricadenti nelle ATR di fondovalle, legate alla riqualificazione del centro storico. Un fallimento politico/economico annunciato, per via di oneri insostenibili a totale carico degli attuatori e che hanno avuto solo il merito di rendere più convenienti ed appetibili gli interventi edilizi nei comuni limitrofi (Bucine e Terranuova su tutti Orbene, con l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici - ha proseguito il gruppo di maggioranza - si andrà a delineare un nuovo volto per Montevarchi, mettendo a disposizione di operatori economici, professionisti e cittadini, uno strumento snello, flessibile e dinamico, pronto a sostenere progetti ed istanze che richiedono risposte immediate e puntuali. In questa ottica dovranno essere dati massima attenzione anche alla modifica del Regolamento Edilizio in modo da poter completare in modo tempestivo ed approfondito la nuova strumentazione urbanistica comunale". Soddisfazione per l'approvazione degli strumenti era stata espressa ieri pomeriggio dal sindaco Silvia Chiassai Martini e dall'assessore Angiolino Piomboni.