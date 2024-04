Anziani e telemedicina. I controlli tramite app

Una concreta mano per le persone anziane fragili o non autosufficienti. Il Comune di Bucine, in qualità di ente sub-attuatore in nome e per conto della conferenza zonale dei sindaci integrati del Valdarno, in parteneriato tecnologico con un’azienda locale, è pronto a mettere in pratica un nuovo e ambizioso progetto di telemedicina che permetterà agli anziani non autosufficienti, o momentaneamente non auto sufficienti, in dimissione anticipata dagli ospedali del Valdarno aretino e di Arezzo, un servizio di tele monitoraggio. Coprirà 240 pazienti nell’arco di due anni, fino al marzo del 2026. Dal punto di vista tecnologico, sarà attuato attraverso una serie di fasi innovative, tra cui la predisposizione di una web-app sul cloud per la registrazione e la condivisione dei dati anagrafici e dei parametri dei pazienti garantendo sempre la massima sicurezza dei dati clinici. Inoltre, saranno forniti gratuitamente 35 kit di monitoraggio, comprendenti strumentazione avanzata per la rilevazione dei dati clinici e tablet concentratori per l’invio dei dati alla web-app. "Grazie ai fondi PNRR e agli accordi siglati in questi giorni con un partner affidabile - afferma il sindaco di Bucine Nicola Benini - ci consente di offrire un servizio di tele monitoraggio sicuro ed innovativo al domicilio del paziente con l’obiettivo primario di garantire il ritorno sicuro a casa per gli anziani in uscita dagli ospedali". Un servizio che coinvolgerà operatori sanitari, infermieri di famiglia e di comunità, MMG, geriatri, caregivers e volontari che riceveranno una formazione specifica sull’utilizzo corretto dei dispositivi e delle apparecchiature.

Massimo Bagiardi