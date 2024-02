"Antifascisti adesso… ". Il libro di Pagliarulo con l’Anpi

Il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Gianfranco Pagliarulo sarà ad Arezzo domenica 11 febbraio per la festa del tesseramento della sezione aretina. Il tradizionale appuntamento si terrà nella Sala della Polisportiva di Battifolle ed è aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti. Alle 10.30, Gianfranco Pagliarulo presenterà il libro "Antifascisti adesso… perché non è ancora finita", riflessione sul ruolo che oggi più che mai l’antifascismo è chiamato a svolgere nella nostra società nel contrasto a neofascismi, revisionismi e diseguaglianze sistemiche. L’incontro, dopo i saluti di Leno Chisci e Roberto Del Gamba, presidenti rispettivamente del Comitato Provinciale e della sezione di Arezzo dell’Anpi, sarà condotto da Giorgio Sacchetti, docente di storia dell’Università di Firenze. Ci sarà poi il tradizionale "Pranzo del tesseramento", preparato dai cuochi della sagra del maccherone, con cui prende avvio la campagna di adesione all’Anpi per il 2024. Per partecipare al pranzo è necessario prenotare al numero 349 3118379 oppure per email a [email protected] entro giovedì 8 febbraio.