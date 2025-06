Antenna a San Giustino. Incontro pubblico

È in programma domani alle ore 21.15, un nuovo incontro pubblico dedicato alla questione dell’installazione di un’antenna per le telecomunicazioni 5G a San Giustino Valdarno, nel territorio comunale di Loro Ciuffenna. L’appuntamento si terrà alla palestra delle scuole della frazione e vedrà la presenza dell’amministrazione comunale. La convocazione dell’assemblea segue una raccolta firme promossa da un gruppo di residenti, che hanno espresso preoccupazione in merito all’intervento previsto e chiesto con forza l’apertura di un confronto pubblico e trasparente. L’obiettivo dichiarato dai promotori è quello di garantire alla popolazione un momento di approfondimento e partecipazione collettiva, durante il quale possano essere analizzate tutte le opzioni sul tavolo, inclusa la possibilità di non procedere all’installazione dell’impianto. I firmatari della petizione, nel sollecitare un percorso partecipativo, evidenziano anche la necessità di dotare il Comune di un piano regolatore per le antenne, ritenuto uno strumento indispensabile non solo per la tutela della salute pubblica e dei diritti dei cittadini, ma anche per assicurare massima trasparenza da parte dell’amministrazione. Nel corso dell’incontro si affronteranno dunque sia i profili tecnici dell’infrastruttura proposta, sia i benefici e le eventuali criticità connesse alla sua realizzazione per la comunità locale. I promotori auspicano un’ampia partecipazione da parte della popolazione e invitano tutti i soggetti coinvolti a mantenere un confronto civile e costruttivo, al fine di evitare forzature e favorire una decisione realmente condivisa.