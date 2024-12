Anonima Frottolisti in concerto a Foiano della Chiana: un viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento

Anonima Frottolisti in concerto stasera alle 21,15 a Foiano della Chiana con l’omaggio al Natale in musica tra Medioevo e Rinascimento. La rassegna musicale Foiano Book Christmas arriva al secondo appuntamento ospitando uno tra i più noti ensemble di musica antica europei. La rassegna a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana e Foiano Book Festival, intreccia musica, storia, spirito natalizio e il piacere della lettura e di una buona storia da raccontare.

Stasera alla Sala Furio del Furia, sarà il rinomato ensemble Anonima Frottolisti a presentare il concerto "Noe Noe, Nato Canunt Omnia - il Natale nella musica tra Medioevo e Rinascimento europeo" con protagonisti Luca Piccioni liuto, chitarrino medievale e voce, Massimiliano Dragoni organistrum, dulcimelo a battenti, percussioni, carillon di campane, Emiliano Finucci viella e voce e Katerina Ghannudi arpa e voce. "Noe Noe" racconta un viaggio attraverso la storia del Natale nella musica tra XIII e XVI secolo, dalla monodia del gregoriano alla polifonia del primo Rinascimento. Repertori diversi che segnano il passaggio dei secoli, del gusto, della ricerca compositiva.

Il repertorio eseguito da Anonima Frottolisti è da sempre frutto della ricerca minuziosa di manoscritti e prime opere a stampa del ‘500, una ricerca filologica e accurata che evidenzia la caratteristica stessa dell’ensemble. Segnalando che Anonima utilizza copie di strumenti originali e affida la propria interpretazione alle rigorose regole della prassi antica.

Anonima Frottolisti nasce nel 2008 ad Assisi dal risultato dell’incontro di musicisti provenienti da esperienze musicali e di studio internazionali, esibendosi da allora in Italia e all’estero in alcuni dei più importanti festival di musica antica. Per la casa discografica Tactus, ha pubblicato: "Musica disonesta", "Gloriosus Franciscus", "Di corte in corte", "Alma svegliate ormai", "La musica nelle lettere d’Isabella d’Este". Per la Brillant, in collaborazione con Armoniosoincanto, ha inciso l’integrale del Laudario di Cortona. Per la produzione Ritmi, ha registrato la "Passio Sancti Ruphyni", Passio medievale dedicata al Patrono della città di Assisi.

L’ensemble cura la direzione artistica del Festival Musica dalla Torre a Marciano della Chiana e collabora con l’Accademia d’Arti Antiche Resonars nei progetti didattici inerenti la musica medievale e rinascimentale. Nel 2020 è stato nominato nella International classical music awards. Anonima Frottolisti ha collaborato a produzioni cinematografiche, serie televisive, trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali.