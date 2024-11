Anno record per gli alberi di Natale. Montemignaio capitale dell’abete: "Abbelliremo San Pietro e Firenze"

E’ stata una buona annata per la produzione di alberi di Natale in Casentino. Non c’è stato il problema della siccità, come alcuni anni fa e sono già partiti numerosissimi camion carichi di abeti bianchi e rossi per raggiungere tutte le località italiane e anche estere. Una produzione importantissima che costituisce ancora oggi fonte di guadagno per le famiglie casentinesi. A Montemignaio e Castel San Niccolò, dove l’abete si produce da generazioni, così come nei comuni di Pratovecchio Stia e Poppi. Nella vallata le superfici interessate da questa coltivazione sono di circa 300 ettari e ogni anno partono dal Casentino circa 500mila piante. Una filiera, che dalla coltivazione, alla preparazione e commercializzazione occupa circa 60 persone.

E Montemignaio, considerata la "capitale" dell’albero di Natale, ha già quasi ultimato tutte le spedizioni. "La produzione è andata molto bene e c’è stata tanta richiesta - dice Andrea Baggiani titolare dell’azienda Verdalbero - Abbiamo quasi finito il nostro lavoro. Adesso vogliono tutto in anticipo, va a finire che l’albero di Natale ce lo chiedono già a Pasqua. Scherzi a parte, le nostre produzioni sono molto richieste, quello che è difficile è trovare la manodopera. E’ un lavoro duro e impegnativo, che non tutti vogliono fare". Una produzione che per Montemignaio e il Casentino è importantissima. "E’ fonte di guadagno e lavoro per moltissime persone - dice il sindaco Roberto Pertichini - Ed è anche una delle possibilità più importanti per la nostra gente di poter continuare ad abitare la montagna. Tir carichi di abeti sono partiti per Milano e Napoli, ma presto i nostri alberi di Natale raggiungeranno tutte le città italiane ed abbelliranno le più belle piazze, come piazza della Signoria a Firenze e anche a San Pietro". Un motivo di orgoglio per queste piccole località del Casentino, dove la produzione di alberi di Natale serve per tutelare l’ambiente. "I nostri produttori di alberi di Natale - continua il sindaco di Montemignaio - svolgono un importante ruolo, quello di mantenere puliti il territorio ed integro, evitando anche smottamenti e frane". Un lavoro impegnativo che in Casentino si tramanda di generazione in generazione. "Quasi tutte le aziende - dice Pertichini - sono costituite da padre e figlio. E questo ci dà una grande speranza per il futuro".