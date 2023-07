Angiolo Galletti confermato alla guida dei pensionati di Confartigianato

Arezzo, 4 luglio 2023 – Angiolo Galletti è stato rieletto per acclamazione alla guida di Anap Confartigianato Pensionati.

Un risultato che arriva alla conclusione di un lungo lavoro che ha portato l’Associazione in seno a Confartigianato Arezzo ad essere la più ricca di associati e proposte di tutta la Toscana. Alla vice Presidenza sono stati eletti Lina Baroni e Domenico Badii. Passaggio di consegne anche per il coordinamento del gruppo.

Dopo ben 22 anni di intenso lavoro, Rinalda Mele passa il testimone ad Elisa Balsamini. “In questi anni – dice il neo rieletto Presidente Angiolo Galletti – l’Associazione si è spesa molto per dare ai nostri soci che rappresentano una categoria fragile, il maggior numero di servizi che fossero in grado di risolvere tutte quelle problematiche che di giorno in giorno i nostri anziani sono costretti a dover affrontare”.

L’ultimo mandato è stato fortemente caratterizzato dal Covid che ha messo l’Associazione nelle condizioni di dover effettuare un cambio di passo repentino per continuare a sostenere una fascia debole della popolazione.

“Non è stato semplice, ma abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a rimodulare tutti i nostri servizi, stando vicini alle persone in una stagione drammatica ed inattesa”, aggiunge Galletti.

“Nonostante i 2 anni di stop a causa del Covid, abbiamo comunque lavorato a favore dei pensionati e dei soggetti più deboli attraverso progetti già in essere e progetti nuovi, iniziative, convegni, corsi di formazione e non ultime attività turistiche e ludiche. In questi ultimi 4 anni, davvero impegnativi, abbiamo raggiunto il numero di 6.500 soci, con un aumento di circa 250 unità all’anno”.

Fondamentale la condivisione di tutte le progettualità e iniziative di Anap con il sistema di Confartigianato Imprese che ha accolto e condiviso tutti i progetti dell’associazione “Siamo una grande famiglia vicina ai cittadini meno fortunati bisognosi di assistenza sanitaria-domiciliare e aiuti economici”, sottolinea il Presidente Galletti.

Sono numerosi i progetti di successo messi in piedi da Anap negli ultimi anni; tra questi c’è lo sportello dedicato per informazioni socio-sanitari rivolto agli anziani e ai loro familiari. Da non dimenticare il ruolo di guida per l’inserimento nelle residenze sanitarie e l’orientamento per i progetti socio-sanitari della Regione Toscana.

Un supporto attento anche per l’individuazione delle assistenti familiari e poi “Pronto Anap” che ha sostituito lo sportello dedicato del Punto Aiuto specialmente nei due anni di pandemia “Con questo sistema il socio pensionato veniva raggiunto e aiutato per i propri bisogno attraverso un telefono dedicato”, spiega Galletti.

Con il progetto “Assistenza Domiciliare a Casa tua”, in collaborazione con altri soggetti del terzo settore sono state erogate ai soci iscritti a Confartigianato Anap Pensionati ben 12 mila ore di assistenza domiciliare, ma anche ore di servizi educativi e dopo scuola ai ragazzi diversamente abili.

Tante le attività convegnistiche e poi ancora i 20 mercatini di solidarietà, grazie ai ricavi di questa iniziativa sono state pagate le utenze ai soci pensionati che in quel momento si trovavano in difficoltà economiche. Numerosissime anche le convenzioni a favore dei soci per offrire visite sanitarie o totalmente gratuite o con importanti ed utilissimi sconti.

“Sono stati anni fatti di importanti obiettivi raggiunti e di nuovi ce ne stiamo ponendo anche attraverso la nostra continua azione sindacale per dare voce ai più deboli. Per questo motivo – sottolinea Galletti – siamo presenti nei più importanti tavoli di concertazione cercando di individuare le migliori soluzione per la Riforma dell’assistenza agli anziani e per il Patto sul Nuovo Welfare sulla non Autosufficienza”.

Confartigianato Anap Pensionati è stata attivissima anche nella presentazione della Campagna “Più Sicuri Insieme” iniziativa di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Arezzo e tutte le Istituzioni e Forze dell’Ordine Provinciali. “Per me è davvero in grande onore rimanere alla guida di una organizzazione che negli ultimi venti anni ha visto moltiplicarsi il numero di associati diventando un vero e proprio punto di riferimento.

Questo mi fa sentire tutto il peso della responsabilità verso chi attraverso i nostri servizi è riuscito a trovare migliori soluzioni di vita, risolvere problemi che prima sembravano inaffrontabili. Quelli che abbiamo davanti sono anni in cui non smetteremo nemmeno per un minuto di credere nel cammino che abbiamo impostato ed arricchirlo di nuove opportunità”, conclude Galletti

Di seguito il nuovo Organigramma di Confartigianato Anap Pensionati per i prossimi 4 anni

PRESIDENTE: Angiolo Galletti

VICE PRESIDENTE VICARIO: Domenico Badii

VICE PRESIDENTE: Lina Baroni

PRESIDENTE ONORARIO: Mario Gherardi CONSIGLIERI: Albo Bartalucci, Piero Bocci, Daniela Butali, Ilario Celli, Bruna Cencioni, Antonio Ciabattini, Giuliana Farinelli, Mario Lorini, Finalba Maruggi, Rosalba Miccio, Enzo Nasoni, Mario Pallini, Meri Piccoli e Bruno Tavanti

COORDINATRICE: Elisa Balsamini