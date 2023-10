Andrea Trovato e l’Insieme Tourdion in concerto nei musei

Proseguono gli appuntamenti per ricordare a 5 anni dalla scomparsa Filippo Bagni e Piero Bruni, vittime dell’Archivio di Stato di Arezzo. La Direzione regionale musei della Toscana e l’Archivio di Stato dedicano simbolicamente 5 giornate alla loro memoria. Basilica di San Francesco, Museo Statale di Casa Vasari, Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Anghiari, offrono fino a domenica un programma di aperture straordinarie serali e iniziative culturali destinate alla raccolta delle offerte da devolvere in beneficenza, secondo la volontà delle famiglie di Filippo e Piero. Oggi tocca al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere di Anghiari: apertura straordinaria in orario 19- 23 e concerto del M° Andrea Trovato, pianista e organista, con un programma studiato su misura per l’eccezionale organo cinquecentesco portativo da tavolo che il museo conserva. Previste due repliche alle 19.30 e alle 21. Info: 0575.788001. Sempre oggi al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo: apertura straordinaria fino a mezzanotte. Concerto dell’Insieme Vocale Tourdion, diretto dal M° Stefania Barberi, alle 21.30.