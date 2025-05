Clara, qui il Summer Tour. Evento live al Go Valley

Ci sarà Clara con una data ufficiale del suo tour estivo al Palagio Fiorentino di Stia sabato 19 luglio. Torna anche quest’anno infatti l’attesissimo GoValley Festival, la rassegna musicale che anima l’estate casentinese con una serie di appuntamenti tra musica, natura ed emozioni.

Da giugno a settembre, il festival porterà sul palco artisti di grande richiamo e nuove proposte in una cornice unica, tra i borghi e i panorami della vallata.

Appena annunciata la prima grande ospite confermata dell’edizione 2025. Si tratta appunto di Clara la cantante reduce da Sanremo con il brano "Febbre", sarà il 19 luglio a Stia.

Quello della cantante e attrice è in realtà un ritorno in provincia di Arezzo, dopo che un anno fa Clara aveva preso parte al concertone del Cortona Comix con Alfa e Achille Lauro. Quest’anno Clara Soccini, la ex Crazy J di Mare Fuori, porterà invece la sua musica in Casentino.

L’artista rivelazione del momento si esibirà nel cuore del Palagio Fiorentino di Stia per un live che si preannuncia indimenticabile.

Sono giorni caldissimi questi per Clara. Venerdì 2 maggio infatti è uscito “Scelte stupide”, il nuovo singolo della cantante in coppia con Fedez. Il duetto ha tutte le carte in regola per scalare le classifiche musicali. Per ingannare l’attesa intanto, Clara ha svelato il calendario del suo “Summer Tour 2025” che passerà appunto dal Casentino.

E dopo il tour estivo, il 2025 dal vivo di Clara continuerà anche in autunno con i concerti già in calendario del 28 novembre all’Orion di Roma e del 30 novembre al Fabrique di Milano. Per Clara, sarà una prima volta assoluta sul palco di questi due storici club della musica italiana. Al termine del concerto di Clara, la notte continuerà con un djset che trasformerà il Palagio Fiorentino di Stia in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle.

La prevendita per la serata del 19 luglio prossimo è già partita online, i biglietti per il concerto di Clara sono già disponibili infatti sul circuito www.ticketsms.it/event/Clara-Pratovecchio-Stia-Palagio-Club-19-07-2025. Presto sarà inoltre reso pubblico il programma completo del GoValley Festival 2025.

Angela Baldi