Mille Miglia, tour tra le vallate. Le auto storiche anche a Stia

La Mille Miglia fa tappa ad Arezzo e Foiano sarà l’ambasciatrice della Valdichiana nella manifestazione. La quarantatreesima rievocazione della Freccia Rossa sarà nella città del Carnevale nel corso della terza tappa di gara, che, dopo il giro di boa della Capitale, porterà gli equipaggi a Cervia e Milano Marittima. Il giorno successivo, la corsa attraverserà per intero l’Italia da Est a Ovest collegando il mare Adriatico al Tirreno e sarà a Pratovecchio-Stia dalla prima mattinata.

I giorni da tenersi liberi sono giovedì 19 Giugno quando le oltre 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957, anticipate dalle 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalle elettriche della 1000 Miglia Green, passeranno da Corso Vittorio Emanuele, Via Cairoli e Piazza della Collegiata, per poi uscire dal centro da Via dei Mille. I 120 esemplari del Cavallino Rampante arriveranno in città dalle 10:15, mentre la prima storica arriverà alle 11:30. Risalendo verso Nord, sarà poi la volta di Arezzo: le Ferrari si fermeranno solo per un Timbro in Piazza Grande, gli equipaggi delle storiche invece sosterranno a Parco il Prato per il pranzo in gara. Il controllo orario di ripartenza sarà in viale Bruno Buozzi.

Venerdì 20 giugno, dopo la ripartenza da Cervia, le auto toccheranno Forlì prima di dirigersi a Pratovecchio-Stia. Dalle 8 le auto saranno prima a Stia per un Timbro in Piazza Bernardo Tanucci e un controllo orario in Piazza Giuseppe Mazzini, poi a Pratovecchio per un Timbro in Piazza Paolo Uccello.

"Siamo molto soddisfatti di questo passaggio, è un evento internazionale che passerà sotto la nostra torre - spiega il sindaco Jacopo Franci - per questo motivo la nostra città sarà agghindata a festa come spesso succede, specie quando ci sono queste opportunità a livello turistico, sociale e sportivo". "Non è la prima volta che ospitiamo questa iniziativa, il nostro territorio è molto appetibile al mondo dei motori - aggiunge il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri - La 1000 Miglia porta un grande indotto economico e culturale capace di intercettare le bellezze delle nostre strade provinciali che sono quelli che si affacciano sugli scorci più belli della provincia". Presente anche il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo: "Un evento che coniuga il nostro amore per l’automobile con la bellezza di questo territorio: nelle varie provincie in cui ne ho assistito, la 1000 Miglia è sempre stata un evento emozionante".

L.A.