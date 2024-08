La cena con gli amici poi lo scontro in moto con un cinghiale. Andrea muore in strada a 57 anni

Arezzo, 10 agosto 2024 – Era in sella alla sua moto, stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici amici di sempre. Andrea Camaiti, 57 anni, di Pieve Santo Stefano è morto, intorno all’una di questa notte, lungo la provinciale 77 dopo un urto devastante contro un grosso cinghiale che è sbucato improvvisamente in strada. È successo all’altezza dello svincolo di Pieve Santo Stefano sud della E45, la superstrada che da Orte raggiunge la Romagna.

Il 57enne è caduto a terra in modo violento riportando ferite gravissime. All’arrivo dei soccorsi, allertati da chi si è trovato a passare in quel tratto di strada, il suo cuore aveva già smesso di battere. In pochi minuti sono intervenute un'ambulanza della Misericordia e l'auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul poso sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sansepolcro per i rilievi.

Camaiti era molto conosciuto a Pieve Santo Stefano dove lavorava in una società di noleggio auto. Purtroppo solo pochi mesi fa aveva perso il padre. Ora lascia una sorella. Solo poche settimane fa su quella stessa strada aveva perso la vita Clarissa Burzi, appena 15 anni. Il suo scooter era finito contro un cartello.

Serena Valecchi